Die hohen Preise bewegen derzeit nicht nur uns, auch im Senegal wird alles teurer. Wenigstens Regen für die Ernte gab es. Im Januar fliegt eine Delegation des Senegalhilfevereins wieder in das afrikanische Land.

Die Situation in Senegal ist durch die Corona-Pandemie schlechter geworden. Diese Erkenntnis bewegt die Ehrenpräsidentin des Senegalhilfevereins, Doris Racké aus Trippstadt. Der Verein engagiert sich seit mehr als drei Jahrzehnten in Senegal, hat Behindertenzentren, Schulen, Ausbildungsstätten sowie Kindergärten errichtet.

„Alles ist teurer geworden! Das stellen wir bei den Materialkosten für Reparaturen und bei unserem Schulbau fest“, berichtet Racké. Nicht nur für die vielen kinderreichen Familien, auch für die Familien aus der kleinen Mittelschicht sei der Alltag schwierig geworden. Das Schulgeld und die einfachen Schulbücher, Miete und vor allem Medikamente seien kaum erschwinglich. Die täglichen Kosten für die Ernährung der Kinder aufzubringen, sei für viele Mütter eine rechte Plage.

Reise im Januar

Christoph Quartier, Vorstandsmitglied im Senegalhilfeverein, will sich im Januar – wenn auch Racké und ihre Nachfolgerin im Amt der Vereinsvorsitzenden, Cordula Eckenfels, sowie weitere Vereinsmitglieder in den Senegal reisen – um mögliche Stromersparnisse in den Werkstätten kümmern. Eine geringere Stromrechnung könne das Leben schon erleichtern.

„In Senegal gab es eine gute Regenzeit“, kann Racké auch erfreuliches aus dem westafrikanischen Land berichten. Der Regen sei zwar unter anderem in Dakar heftig gewesen – auch in dem vom Verein errichteten Zentrum in Mbour habe es „nasse Füße“ gegeben. Aber – und das sei sehr gut – die Brunnen der Bauern hätten nun wieder reichlich Wasser, die Rinderherden in der Savanne genügend Futter und auch die Hirse- und Erdnussernten seien gut ausgefallen.