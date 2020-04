Eine Spende von 50.000 Euro hat das Hildegard Jonghaus-Hospiz in Landstuhl aus dem Nachlass von Erika Dahl erhalten. Dies hat der Förderverein Stationäres Hospiz Westpfalz mitgeteilt.

Erika Dahl aus Kaiserslautern war bis zu ihrem Todestag am 10. Januar 2020 im DRK Hospiz betreut worden. In ihrem Testament hatte sie einen Teil ihres Vermögens für wohltätige Zwecke vorgesehen. Entsprechend dem letzten Willen der Verstorbenen wurden 50.000 Euro an den Förderverein Stationäres Hospiz Westpfalz überwiesen. Die Summe kommt direkt dem Hospiz Hildegard Jonghaus zu Gute.

Für den Vorsitzenden des Fördervereins, den Landtagsabgeordneten Marcus Klein (CDU), ist diese Unterstützung in der aktuellen Situation besonders willkommen. Auch die Spendeneinnahmen für das Hospiz ruhten in der Corona-Krise und mit den Lockdown-Maßnahmen. Klein: „Diese außergewöhnliche Spende gibt uns Luft und hilft, unserer Aufgabe auch in diesem Jahr gerecht zu werden. Das Hospiz ist auf Spenden angewiesen, da nur 95 Prozent der Kosten erstattet werden.“

Sein Dank gelte vor allem dem DRK Pflege-Team, für deren gute Betreuung und Fürsorge für alle Gäste im Hospiz. Pflegekräfte seien zur Zeit sehr stark gefordert und mit dieser großzügigen Spende eines verstorbenen Gastes werde diese wichtige Aufgabe besonders gewürdigt.