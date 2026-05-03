Fritz Geib ist sauer. Der Ortsbürgermeister von Stelzenberg ärgert sich über Sachbeschädigungen, „die über Hexennacht-Streiche weit hinausgehen“.

Wie schon im Vorjahr stand wieder der Lindenbrunnen im Ortskern im Fokus. „Im vergangenen Jahr wurde da so viel Waschmittel reingekippt, dass wir viel Arbeit hatten, um alles wieder sauber zu kriegen“, denkt Geib zurück. Um eine Wiederholung zu verhindern, habe er in diesem Jahr extra das Wasser abgestellt. Doch viel genützt habe das nicht. „Vandalen haben nun dieses Mal die rundum befestigten Steinplatten rausgerissen und den Brunnen mit Müll gefüllt. Auch eine schwere Sitzbank landete im Brunnen. Das waren keine Kinder, sondern Halbstarke. Kinder hätten das gar nicht gepackt“, ärgert sich Fritz Geib und findet: „Das ist kein Hexennacht-Streich mehr, sondern mutwillige Zerstörung.“

Brunnen und Haltestelle verwüstet

Auch die benachbarte Bushaltestelle sei durch große Mengen von Ketchup, Mehl „und anderes klebriges Zeug“ verunreinigt worden. „Wenn ich das alles sehe, bin ich einfach nur sprachlos“, macht Geib seinem Ärger Luft.

Die Reparaturen und die Reinigung der Anlage durch den Bauhof seien für die Gemeinde „ein nicht unerheblicher Kostenfaktor, der die ohnehin klamme Gemeindekasse belastet“, schimpft der Ortsbürgermeister. Daher habe er den Vorfall bei der Polizei angezeigt und auch im WhatsApp-Kanal der Gemeinde darüber informiert. „Darauf hin hat jemand über Nacht die Platten wieder auf den Brunnenrand gelegt. Vielleicht waren das die Eltern. Aber der Bauhof muss ja trotzdem kommen, um sie wieder zu befestigen.“

Verursacher sollen sich melden

Fritz Geib rückt von seiner Strafanzeige deshalb nicht ab und appelliert an die Verursacher, sich freiwillig bei ihm zu melden, „um Schadensbegrenzung zu leisten“. „Es ist nicht auszuschließen, dass sie in der Hexennacht gesehen wurden. Daher wäre es sinnvoll, Farbe zu bekennen und so eventuell einer Strafe zu entgehen.“