„Hering fer Dehääm“ hatten die Landfrauen am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr am Bürgerhaus zur Abholung im Angebot. Die Nachfrage war so groß wie nie. Seit 30 Jahren bieten die Landfrauen bereits das Heringsessen an. „Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagte deren Vorsitzende Christel Ostermann.

Mehr als 40 Vorbestellungen seien bis Mittwochmittag eingegangen. Rund 400 Fischhälften waren verzehrfertig eingelegt worden. Es hätten sogar noch mehr sein können, doch es war nicht mehr Fisch aufzutreiben, bedauert die Vorsitzende. Sie habe alle Läden im Umkreis abgeklappert – ohne Erfolg. So konnte sie manche Bestellung nicht mehr annehmen. Aus Enkenbach, Alsenborn, Fischbach, Hochspeyer und sogar aus Kaiserslautern hätten Leute angerufen und ihre Heringsteller reserviert.

Das traditionelle Heringsessen mit geselligem Beisammensein konnte dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden. „Hering fer Dehääm“ war die Alternative. Der Fischbacher Thomas Kempf war am Mittwochnachmittag einer der ersten Abholer. „Ich komme schon immer zum Heringsessen her“, sagte er. Fünfmal drei Heringe holte er für die ganze Familie. Das Gesellige fehle schon. „Sonst haben wir abends immer noch eine Flasche Schnaps getrunken“, erinnerte er sich schmunzelnd.

Jeder kommt mit eigenem Behälter

Alles sei Corona-konform gesichert, so Ostermann. Jeder Abholer wurde gebeten, seinen eigenen verschließbaren Behälter mitzubringen. Heidemarie Stroka, Ingrid Helf und Karin Giloi waren mit im Einsatz. Kasse, Essensausgabe und Küchendienst – jede hatte alle Hände voll zu tun. Der Schriftführer der Landfrauen, Klaus-Peter Schäfer, lieferte Essen für diejenigen aus, die selbst nicht abholen kommen konnten. Der Erlös kommt der örtlichen Kindertagesstätte Mäuseburg zugute. Die Kinder hatten als Dankeschön kleine Hände gebastelt, die mit dem Essen in die Tüten gegeben wurden.