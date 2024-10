Ab Montag, 7. Oktober, findet die Herbstwanderwoche im Pfälzerwald statt. Die Teilnehmer erwarten fünf geführte Wandertouren, die zwischen sieben und neun Kilometern lang sind.

Wie die Verbandsgemeinde Landstuhl mitteilt, ist der Start jeweils um 10 Uhr, am Ende wird eine Einkehr angeboten. Die erste Wanderung am Montag beginnt am Hallenbad Waldfischbach-Burgalben und verläuft über den Holzlandweg. Am Dienstag ist der Start der Tour Rinnthaler Höhenweg am Parkplatz Bahnhof Rinnthal, Bahnhofstraße 18. Der Abschluss findet in der Klettererhütte Annweiler am Asselstein statt. Die Wanderung am Mittwoch führt die Teilnehmer nach Heltersberg. Treffpunkt ist am Naturfreundehaus. Die acht Kilometer lange Strecke endet im Sportheim Heltersberg. Am Donnerstag wandern die Teilnehmer auf dem Westpfalzwanderweg. Der Start ist am Sportheim Siegelbach, Sportheimstraße 33. Die-Wanderung endet am Seniorenheim. Die finale Tour am Freitag führt über den Panoramaweg Krickenbach. Treffpunkt ist an der katholischen Kirche, Bergstraße 5. Abschluss ist im Naturfreundehaus Finsterbrunnertal.

Die Teilnahme an allen Wanderungen ist kostenfrei. Es wird empfohlen, einen Rucksack für die Verpflegung unterwegs mitzubringen.