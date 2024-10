Der Weilerbacher Gewerbeverein, die Ortsgemeinde und die örtlichen Einzelhändler laden für Sonntag, 20. Oktober, zum Herbstmarkt mit verkaufsoffnem Sonntag ein. Los geht es um 13 Uhr auf dem Dorfplatz. Von 13 bis 18 Uhr sind die Geschäfte geöffnet.

Für die Besucher gibt’s auf dem Dorfplatz ein buntes Unterhaltungsprogramm. Einige Direkterzeuger bieten ihre Waren an, und eine Ausstellung historischer landwirtschaftlicher Maschinen und sehenswerter Oldtimer ist geplant. Wer genau mit seinen automobilen Schmuckstücken vor Ort sein wird, kann Jochen Rhau, der Vorsitzende des Weilerbacher Gewerbevereins und Cheforganisator des Herbstmarkts, noch nicht sagen. Die Teilnahme hänge im wesentlichen vom Wetter ab: Ist Regen angekündigt, lassen die meisten Oldtimer-Besitzer ihre „Schnauferl“ in der Regel in der Garage.

Gutscheine gewinnen

Fest steht jedoch, dass es auch in diesem Jahr wieder ein Gewinnspiel gibt, bei dem Einkaufsgutscheine gewonnen werden können – dabei gilt es, den Inhalt eines Glases zu schätzen, das am Musikpavillon auf dem Dorfplatz steht. Dort wird von 13 bis 18 Uhr auch für die Verpflegung der Gäste gesorgt. Zudem bieten Zelte auf dem Dorfplatz Witterungsschutz, sollte es wider Erwarten doch etwas Regen geben. Höhepunkt des Tages ist um 17 Uhr, wenn die in diesem Jahr neu geborenen Weilerbacher beziehungsweise ihre Eltern vom Gewerbeverein und von der Ortsgemeinde beschenkt werden, ebenfalls um 17 Uhr werden die Gewinner des Gewinnspiels ermittelt. Der Herbstmarkt endet um 18 Uhr.