Auf dem Kartoffelhof gefragte Arbeitskraft, Kita-Leiterin und dreifache Mutter – Henny Gortner aus Lambsborn führt ein Leben, das kaum Pausen kennt.

Der Kartoffelhof Gortner, ein Familienbetrieb, ist seit vielen Generationen in Lambsborn ansässig. Im Lauf der Zeit hat er so manche Veränderung durchlaufen. Milchkühe gibt es hier schon lange nicht mehr und auch die landwirtschaftliche Verschlussbrennerei ist Geschichte. Was sich jedoch nie geändert hat: Die Frauen haben den Hof am Laufen gehalten – meist nicht wirklich sichtbar, sondern hinter den Kulissen. Zu ersetzen sind sie aber nicht.

So war und ist es auch für Henny Gortner. Nein, Landwirtin ist sie nicht, obwohl sie auf einem Bauernhof in Stambach, heutige ein Ortsteil von Contwig, aufgewachsen ist. Gelernt hat sie landwirtschaftliche Hauswirtschafterin und Erzieherin. Sie sollte keine Bäuerin im elterlichen Betrieb werden oder gar den Hof übernehmen. Das sah die Zeit damals nicht so vor, sie wollte es auch gar nicht. Selbst der Gedanke, einen Bauern zu heiraten, lag ihr absolut fern.

Traktorführerschein mitgebracht

Die Kunsthochschule, das wär’s gewesen, blickt sie mit einem feinen Lachen zurück. Sie hat sie nicht besucht. Sie hat ihren Karl, einen Bauern mit Leib und Seele vom Kartoffelhof in Lambsborn, in der Landjugend kennengelernt – „das war früher der übliche Heiratsmarkt“, wie sie amüsiert klarstellt.

Den Traktorführerschein, den brachte sie mit. Gut so, wurde doch in Spitzenzeiten, ob bei der Futterbergung, dem Transport von Stroh oder beim Einfahren des Getreides in die Scheune, jeder Schlepper gebraucht. So wie auf dem Kartoffelacker jede flinke Hand benötigt wurde.

Gefragt war ihre Arbeitskraft auch im Kuhstall. Henny Gortner wusste von zuhause, wie gemolken wird. Kühe und Kälber zu füttern, das war ihr auch nicht fremd. War sie gefordert, so stand sie ihre Frau. „Das war manchmal schon hart, wenn wir sonntags um fünf in den Stall zum Melken und Füttern mussten, während andere Feste feierten oder sich auf den Weg ins Konzert machen konnten“, blickt sie auf Arbeitszeiten, die in der Landwirtschaft halt einfach so waren und meist ja auch noch so sind. Da war nicht viel mit „Work-Life-Balance“, zumal das Wort früher ohnehin niemand kannte. Die Arbeit war da und sie musste erledigt werden, genau wie die Gartenarbeit. Den großen Garten zu bestellen, das hat sie von der Schwiegermutter gelernt. „Die Arbeit im Garten ist mir bis heute eine große Freude“, erzählt sie davon, dass eigenes Gemüse und Obst auf dem Tisch ganz selbstverständlich dazu gehören.

Urlaub für die Kita-Leiterin nur auf dem Papier

Hört sich nach einem Vollzeitjob an, zudem sich noch der Haushalt und die drei Kinder gesellten. „Wir waren hier immer eine große Familie, da haben auch mal die Tante oder die Oma nach den Kindern geschaut“, erklärt sie. Diese Gemeinschaft möchte sie in ihrem Leben nicht missen. Natürlich sei es nicht immer leicht gewesen, alle Interessen unter einen Hut zu bringen. Aber die Großfamilie, die sei ihr wichtig.

Urlaub? So richtig war der nie unterzubringen, da galt dann schon mal als Urlaub, wenn Papa und Mama mit den drei kleinen Kindern im vollgepackten Polo für drei Tage in die Eifel gefahren sind. Dabei hat Henny Gortner durchaus ganz offiziell Ferien gehabt, war sie doch über lange Jahre „nebenbei“ auch noch voll berufstätig, hat die Kita in Martinshöhe geleitet. Diese Urlaubstage sind dann allerdings nahtlos in der Familie und dem Bauernhof aufgegangen. „Das ging manchmal schon an die Substanz“, beschönigt sie nicht, dass die Vielfachbelastung an ihr gezehrt hat. Trotzdem war sie noch ehrenamtlich in der Dorfkirche engagiert, hat im Flötenkreis mitgewirkt und dabei Kraft für den nächsten langen Arbeitstag mitgenommen.

Henny Gortner bleibt unersetzliche Kraft

„Die jungen Frauen kriegen das heute besser auf die Reihe“, beobachtet sie, dass junge Bäuerinnen mehr für sich und die notwendigen Erholungsphasen einstehen, egal ob als Betriebsleiterin in der Verantwortung oder eben als unersetzliche Kraft hinter den Kulissen. Henny Gortner bedauert: „Es ist traurig zu sehen, dass immer mehr Höfe leerstehen, die Gebäude ohne Leben sind und nach und nach zerfallen.“ Verdenken könne man es aber niemandem, den Weg raus aus der Landwirtschaft zu nehmen.

Das passiert auf dem Kartoffelhof jedoch nicht. Mit William steht längst der Sohn von Henny und Karl Gortner mit in der Verantwortung. Das heißt jedoch nicht, dass die Frau, die ihr Leben auch der Landwirtschaft gewidmet hat, nun Langeweile kennenlernt. Auf dem Hof gibt es immer etwas zu tun – und sei es, neue Etiketten für Verkaufsware im eigenen Hofladen zu kreieren oder sich um den jüngsten Enkel Theo zu kümmern.