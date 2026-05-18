Die „Helden von Heute“ werden von Jahr zu Jahr professioneller und überraschen mit neuen Aufführungen. Mit frischen Ideen auf der Bühne prägen sie die regionale Kulturszene.

Im April verwandelte sich die Burgruine Frankenstein in einen Drehort. Es wurde geschminkt, getanzt und teilweise per Drohne aus der Luft gefilmt. Mehr als 20 Darstellerinnen und Darsteller tummelten sich acht Stunden lang im Gemäuer der aus dem zwölften Jahrhundert stammenden Spornburg oberhalb des Ortes Frankenstein. Gedreht wurde ein Video zu einem Song aus dem letzten Teil der Musical-Trilogie „Lycantropia – Das letzte Wort …“, der am Freitag, 10. Juli, in Alsenborn uraufgeführt werden soll.

270 Meter Stoff für Kostüme

„Das war ein Highlight für alle mitwirkenden Schauspieler und Tänzer. Die Techniker wussten genau, was Sache ist, und alles lief sehr professionell ab. Es gab sogar ein richtiges Drehbuch“, schwärmt Rebecca Buch rückblickend. Für die Kostüme seien 270 Meter Stoff verarbeitet worden, ergänzt Ehemann Manuel Buch. Mit der Videoproduktion wolle man eine bleibende Erinnerung für die Mitglieder schaffen und das Material für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in sozialen Medien nutzen.

Hendrik Kirchner vom Hessischen Rundfunk führte die Kamera, Mediengestalterin Mareike Düßmann verantwortete den Schnitt. Die Tonaufnahmen waren bereits im Dezember entstanden: In einem Frankfurter Tonstudio war der Song „Gewinn muss her!“ professionell abgemischt worden. Seit Freitag, 15. Mai, ist das Musikvideo veröffentlicht.

Am Anfang war James Bond

Der 2017 gegründete Verein „Helden von Heute“ blickt auf fast zehn Jahre Aktivität und eine rasante Entwicklung zurück. Initiator Manuel Buch rief den Verein gemeinsam mit Kollegen und Schülern ins Leben, die er vom Schultheater und einer Musical-AG der Integrierten Gesamtschule (IGS) Anna Seghers in Mainz kannte. Die erste Produktion „Helden von Heute – ein Leben für die Menschheit“, ein Agentenmusical in James-Bond-Manier, kam 2018 in Mainz sowie in Buchs Heimat Enkenbach-Alsenborn auf die Bühne.

Es folgten weitere Werke in Kooperation mit der IGS in Mainz. 2020 wurde der erste Teil der Trilogie „Lycantropia – Es wird Nacht“ in Mainz gezeigt. Corona-bedingt entfielen weitere geplante Aufführungen im Provinzkino Enkenbach. Die Zeit nutzte man für eine Überarbeitung des Musicals und den Schritt in die Eigenständigkeit: Die Koproduktion mit der Mainzer IGS wurde beendet. Mit einem 60-köpfigen Ensemble brachte der Verein das mystische Fantasy-Musical im August 2022 an drei Terminen in der zur Musiktheaterbühne umgebauten Alsenzhalle auf die Bühne.

Regelmäßig Tanz- und Schauspiel-Workshops

Ermutigt durch die positive Resonanz schuf Manuel Buch Teil zwei und drei. Während er den ersten Teil gemeinsam mit seiner Frau schrieb, liegen Komposition und Text der Fortsetzungen allein in seinen Händen. „Er ist immer sichtlich nervös, wenn er mir wieder ein fertiges Stück vorlegt“, erzählt Rebecca Buch, die für die Korrektur zuständig ist.

Alle zwei Jahre stemmt der Verein eine große Produktion – 2024 war es „Lycantropia – Kein Weg zurück“ mit sechs Vorstellungen. Dazwischen gibt es kleinere Formate für aktive Mitglieder und Publikum, etwa den Tanz- und Chorabend „Film ab!“ im Jahr 2023. Zudem werden regelmäßig Tanz- und Schauspiel-Workshops angeboten.

Verein: „Kultur ist kein Luxus“

Die wachsende Professionalität erfordert klare Strukturen und eine genaue Aufgabenverteilung im gemeinnützigen Verein. Der Vorstand besteht aus Sprecher Lasse Graf (Student der Theater-, Film- und Medienwissenschaft), Schriftführerin Rebecca Buch (Lehrerin), Kassenwart Hendrik Janz (Informatiker) sowie den Beisitzern Nina Anders (Sozialarbeiterin) und Nathanael Buch (Kaufmann für audiovisuelle Medien). Zudem gibt es die fünf Gewerke Tanz, Schauspiel, Gesang- und Instrumentalensemble, Ausstattung sowie Technik und Social Media mit eigenen Leitungen. Der Verein zählt mehr als 120 Mitglieder.

Trotz großen ehrenamtlichen Engagements ist der Verein auf Unterstützung angewiesen – durch Mitglieds- und Förderbeiträge sowie Sponsoren. Ziel ist es, talentierte Laien mit professionellen Künstlern verschiedener Generationen zusammenzubringen und damit das Lebensumfeld sowie die Kulturlandschaft zu bereichern. Kultur begreift der Verein „nicht als Luxus, sondern als Lebensmittel einer aktiven Gesellschaft“.

Musicaldarsteller aus Berlin, Hamburg, Köln

Beim letzten Teil der Trilogie, dessen sechs Aufführungen unter der Regie von Lisa Smith und der musikalischen Leitung von Manuel Buch mit der Uraufführung am Freitag, 10. Juli, beginnen, können sich Fans auf eine fantasievolle Reise rund um Hauptfigur Amanda freuen. Mediengestalter Robin Müller, die Kostümverantwortlichen Angela Haferkamp und Viola Helmling – Letztere trägt mit Gemälden zum Bühnenbild bei – sorgen in der Alsenzhalle für die passende Atmosphäre. Als Choreografin wurde die ausgebildete Tänzerin und Tanzpädagogin Chiara Jovy gewonnen.

Neben regionalen und etablierten Mitwirkenden bereichern dieses Mal unter anderem Streicher aus dem Frankfurter Raum das Orchester sowie Musicaldarstellerinnen und -darsteller aus Berlin, Hamburg, München, Kassel und Köln das Ensemble. Karten sind erhältlich unter www.helden-von-heute.com sowie beim Provinzkino Enkenbach und im Union-Studio in Kaiserslautern.

Die Serie

In unserer Serie „Vereinssache“ stellen wir in loser Reihenfolge Vereine aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern vor. Wer vorgestellt werden will, schreibt eine E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.

