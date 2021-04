Ein Ferienprogramm für Erwachsene haben sich die Heimatfreunde Landstuhl überlegt. Der Heimatverein, der normalerweise im Sommer die Burgfestspiele organisiert, nutzt nun den Corona-Sommer zu einem neuen Spektakel auf der Burg Nanstein. Jedes Wochenende im Juli und im August wird es dort eine Veranstaltung mit Open-Air-Musik geben.

„Von Vereinen für Vereine“, so umschreibt der Vorsitzende der Heimatfreunde, Frank Zimmer, was er und seine Kollegen geplant haben. So wurden die Kolpingkapelle Kindsbach, der Fanfarenzug in Bann oder auch eine schottische Band eingeladen, ein Konzert zu geben. „Und zwar kostenlos“, betont Zimmer. Die Vereine dürften aber gerne einen Spendenhut aufstellen.

Die Heimatfreunde werden die Bewirtung übernehmen, die den jeweiligen Konzerten angepasst wird. „Natürlich gibt es bei dem Burgfrühschoppen am 12. Juli Weißwürste und Senf.“ Es werde auch mal Cocktails geben oder es wird ein Guinness gereicht, wenn „Highlander unplugged“ spielt. Dabei ist es Zimmer wichtig, dass die Preise familienfreundlich gestaltet sind. Zimmer: „Da steht kein gewerblicher Gedanke dahinter.“

Maximal 150 Besucher erlaubt

Maximal 150 Besucher statt der üblicherweise 500 Gäste können den Klängen auf der Burg lauschen, sich unterhalten und den Sommer trotz Corona genießen, auch wenn die Urlaubsreise vielleicht ausfällt. Dafür haben Zimmer und elf weitere Mitglieder in den vergangenen Tagen schon mal den Innenhof der Burg auf Vordermann gebracht und die Stühle, die normalerweise nur für die Burgfestspiele gebraucht werden, ausgepackt und sauber gemacht. „Jeder Besucher kriegt einen Stuhl in die Hand gedrückt und kann sich dann seinen Platz mit dem nötigen Abstand zu den Nachbarn im Innenhof selbst suchen.“

Ihm schwebe schon länger ein Kultursommer auf der Burg Nanstein vor, erzählt er: „Damit kommen wir dem Traum schon etwas näher“, schmunzelt der Vorsitzende, der auch bei dem Tourismusbüro der Verbandsgemeinde Landstuhl beschäftigt ist.

Auch für Musiker eine willkommene Möglichkeit

Auch für die Musiker und die Musikvereine sei die Veranstaltungsreihe eine willkommene Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. „Viele haben das Problem, dass die Vereinsmitglieder nicht mehr so wirklich üben wollen, weil den Musikern das Ziel fehlt.“ Sie könnten ihr Programm durch den Wegfall von Konzerten und Auftritten seit der Corona-Krise nicht zeigen. Los geht es bereits am Sonntag, 4. Juli, um 17 Uhr mit den Westpfälzer Blechbläser „Blech pur“.