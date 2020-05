Die Burgerlebnistage im Mai und die Burgspiele im Sommer mussten sie bereits absagen, nun wollen die Heimatfreunde Landstuhl wenigstens dafür sorgen, dass das Highlander-Festival im September nicht auch noch Corona zum Opfer fällt.

Der Verein hat eine Pechsträhne: 2019 hatte unaufhörlicher Regen den Besuchern des Mittelaltermarkts auf Burg Nanstein das Flanieren zwischen den Ständen verleidet. In diesem Jahr ist es nun die Pandemie, die das Spektakel zwischen engen Burgmauern platzen ließ. Zudem hat sich inzwischen die Hoffnung zerschlagen, dass die Burgspiele über die Bühne der Sickingenschen Ruine gehen können. „Zum allerersten Mal in 58 Jahren mussten wir sie absagen“, bedauert Vorsitzender Frank Zimmer und vermisst all die jungen Leute, die jetzt normalerweise mit den Proben für das Stück „Das Wirtshaus im Specktal“ beschäftigt gewesen wären, das Anfang Juni seine Premiere feiern sollte.

Corona-Konzept sieht weniger Besucher vor

Um so wichtiger ist dem Vorsitzenden nun, dass das Highlander-Festival nicht auch noch abgesagt werden muss. Das Musik-Open-Air findet in zweijährigem Turnus statt. Als Termin haben die Heimatfreunde in diesem Jahr den 4. und 5. September ins Auge gefasst. „Wir sind in ständigem Kontakt mit den Bands und überlegen, wie wir das Festival umsetzen können“, berichtet Zimmer von einem Corona-Konzept, das er und seine Mitstreiter sich haben einfallen lassen. „Normalerweise kommen 800 bis 900 Leute. Wenn wir die Besucherzahlen auf ein Drittel reduzieren, müsste es eigentlich möglich sein“, verweist Zimmer darauf, dass ab 10. Juni Außenveranstaltungen mit bis zu 250 Besuchern unter Auflagen wieder erlaubt sind. „Wir sind ein Verein und müssen keinen Gewinn machen“, geht es dem bekennenden Schottland-Fan nach eigener Aussage hauptsächlich darum, dass das Festival – das auch Fans aus Belgien oder Frankreich nach Landstuhl lockt – überhaupt stattfindet. „Und so wie es im Moment aussieht, bin ich sehr guter Hoffnung.“