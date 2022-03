Die Auseinandersetzung um die Nutzung des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses schwelt schon seit Dezember im Ortsgemeinderat, sagt Beigeordneter Carsten Ziebuhr (FWG). Auf Antrag der FWG soll es nun weiterhin vom Heimat- und Kulturverein als Abstellraum genutzt werden.

Der Hintergrund des Streits bestehe darin, dass der örtliche Heimat- und Kulturverein das Feuerwehr-Gerätehaus als Abstellraum nutze – für alle Dinge, die für Feste im Ort gebraucht würden, erläutert Ziebuhr. Sitz- und Schankgarnituren seien das bis hin zu ganzen Buden und Gerätschaften aller Art. Dies soll auf Antrag der FWG auch so bleiben, weil dieser Lagerort sehr zentral angesiedelt sei. „Unsere Ortsbürgermeisterin dagegen möchte diese Räumlichkeiten für Veranstaltungen aller Art vermieten, um die Gemeindefinanzen aufzubessern“, erklärte der Beigeordnete.

Bei einem ersten diesbezüglichen FWG-Antrag im Rat am 7. Dezember 2021 habe es laut Ziebuhr Unstimmigkeiten gegeben, wer von den Ratsmitgliedern bei der Abstimmung als befangen gelten müsse – wegen einer Funktion im Vorstand des Heimat- und Kulturvereins. Ortsbürgermeisterin Kathrin Groschup habe infolgedessen das Abstimmungsergebnis zugunsten dieses Antrages widerrufen.

Sechs Ratsmitglieder dürfen nicht mitstimmen

In der Sitzung am Dienstagabend waren nach den Worten des Beigeordneten zehn Ratsmitglieder anwesend. Alle sechs Mandatsträger mit einer Funktion im Vorstand des Heimat- und Kulturvereins hätten an der Abstimmung über den FWG-Antrag nicht teilgenommen. Dieser sei am Ende mit drei Ja- und einer Neinstimme befürwortet worden.

Ziebuhr hatte die Leitung der Ratssitzung am Dienstagabend übernehmen müssen. Denn sowohl die Ortsbürgermeisterin als auch der Erste Beigeordnete hätten sich krankgemeldet.