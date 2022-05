In Heiligenmoschel gibt es eine ganze Reihe von Projekten, deren Verwirklichung die Attraktivität des Ortes bedeutend steigern könnten, sagt Bürgermeister Willi Mühlberger. Wie kann das alte Raiffeisengebäude sinnvoll genutzt erden? So lautet dabei eine Frage. Fördermittel könnten da helfen.

Der Ortsgemeinderat hat daher auf seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, beim Kreis die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde in der Dorferneuerung zu beantragen.

Das alte Raiffeisengebäude sei ziemlich marode. Teils sei es verpachtet, teils nutze es der Sportverein oder auch die Gemeinde als Lagerraum. Es gehe darum, hier eine Perspektive zu entwickeln, inwiefern der Bau zum Nutzen der Bürger und auch zur Entwicklung des Ortes eingesetzt werden könne, erklärt der Ortschef. Gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Kernplan aus Dillingen würden Überlegungen dazu angestellt. Erwogen und auf der Wunschliste der Bürger sei beispielsweise die Möglichkeit, dort einen Jugendtreff zu verwirklichen.

Park am Moschelbach?

Die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde sei allerdings kein Spaziergang, so Mühlberger. „Eine ganze Reihe von Gemeinden steht Schlange hinsichtlich der Förderung“, betont er. Auch die Überlegungen in der Gemeinde stünden noch am Anfang. Am Moschelbach gäbe es beispielsweise die Möglichkeit, einen kleinen Park mitten im Ort zu gestalten. Diese und weitere Planungsprozesse seien jetzt die nächsten Schritte.