Weil es ihrer Meinung nach zu wenige Heavy-Metal-Veranstaltungen in der Region gibt, haben Liebhaber dieser Musikrichtung eigens einen Verein gegründet. Der organisiert Festivals wie am Samstag, 4. Mai, ab 17 Uhr in der Mehrzweckhalle in Mehlingen. Headliner bei „Metal an der Heide“ ist die Gruppe Oversense.

Bekannt ist die Band aus dem unterfränkischen Obersinn für ihr energiegeladenes Rebel Metal. Weitere Akteure bei dieser erstmals stattfindenden Veranstaltung sind Mother of Loudness aus Bretten, Polytoxic aus Nieder-Saulheim, Tyrant Eyes aus Mörlenbach und Alunite aus Dortmund.

Vereinsziel: Pflege und Förderung von Heavy Metal

Der Veranstalter, der Verein Metal Music Communitiy Rheinland-Pfalz, widmet sich der Ausübung, Pflege und Förderung von Heavy Metal sowie der Subgenres. So sollen kleine Bands mit Auftrittsmöglichkeiten unterstützt und gefördert werden. Ziel ist es, die Metal-Kultur in der Pfalz und darüber hinaus zu stärken.

Tickets für „Metal an der Heide“ sind ausschließlich an der Abendkasse für 15 Euro erhältlich. Der Einlass erfolgt bereits eine Stunde vor dem Start des Konzerts. Eine nette Geste haben sich die Organisatoren für die unmittelbaren Anwohner der Halle ausgedacht: Sie erhalten einen Gutschein für zwei Freigetränke.