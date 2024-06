Keiner kennt das Schulgebäude vermutlich besser als Jürgen Knobloch. Seit mittlerweile 25 Jahren ist er am Ramsteiner Reichswald-Gymnasium als Hausmeister tätig. Selbst am Wochenende kann er nicht ganz von seiner geliebten Schule lassen. Die Freude an seiner Arbeit dort hat er bis heute jedenfalls nicht verloren. Und dabei auch bisweilen Kurioses erlebt.

Jürgen Knobloch gehört beim Reichswald-Gymnasium quasi zum Inventar. Als die weiterführende Schule im Jahr 1999 eröffnet wurde, begann zeitgleich ein neuer Lebensabschnitt für