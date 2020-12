Der Haushaltsplan für 2021 der Ortsgemeinde Erzenhausen weist in beiden Teilen ein Minus aus. In der Sitzung am Mittwochabend hat ihn der Ortsgemeinderat verabschiedet. Ortsbürgermeister Klaus Urschel (FWG) findet die ausgewiesenen Defizite nicht so tragisch, da die Gemeinde noch Rücklagen besitze und viel investiere.

Die Erträge im Ergebnishaushalt sind mit 946.250 Euro eingeplant, die Aufwendungen mit rund einer Million Euro – das ergibt einen Fehlbetrag von 63.734 Euro. Im Finanzhaushalt steht ein Minus von 21.277 Euro zu Buche. Für Investitionen stehen 262.700 Euro bereit. Wie Urschel sagte, sei der Ergebnishaushalt maßgeblich von besonderen Unterhaltungsaufwendungen geprägt. Im Finanzhaushalt schlagen hauptsächlich Investitionstätigkeiten zu Buche.

In Spielplätze, Baulandbereitstellung, Gemeindestraßen, Friedhof und Wirtschaftswege sowie Rad- und Wanderwege werden fast 251.000 Euro investiert. Die Gemeinde zahlt Umlagen an die Verbandsgemeinde von 275.000 Euro, an den Kreis 323.000 Euro und an den Kindergarten-Zweckverband 70.000 Euro. Wie die Verwaltung mitteilte, wird die Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft (RWG) 36.700 Euro betragen. Weiter werde ein Sonderposten aus RWG-Mitteln von 87.000 Euro zur Verfügung stehen.

Die Steuern werden nicht erhöht

Die Steuern werden für 2021 nicht erhöht. Die Grundsteuer A liegt damit weiterhin bei 320 Prozent, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer bleiben bei je 380 Prozent. Auch die Hundesteuer wird nicht erhöht. Für den ersten Hund beträgt sie 36 Euro, für jeden weiteren Hund 50 Euro jährlich. Für Kampfhunde sind 256 Euro zu zahlen.

Zugestimmt wurde dem Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2021 mit einem Minus von 4861 Euro.