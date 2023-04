Großprojekte fortführen und Neues angehen – das ist mit dem Haushaltsplan 2023 möglich. Kurzum: Die Ortsgemeinde Steinwenden steht finanziell gut da.

Knapp 500.000 Euro Überschuss weist der Ergebnishaushalt aus. Im Finanzhaushalt steht ein Plus von fast 700.000 Euro. Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU) will Großprojekte wie den Neubau der Friedhofstraße und die Entwicklung und Erschließung des Neubau- und des Gewerbegebietes fortführen. Gleichzeitig sollen Themen wie die Neugestaltung der Ortsmitte in Obermohr, die Außengebietsentwässerung und die Sanierung des Reichswaldbrunnens aufgegriffen werden. Für Bauland und neue Gewerbeflächen stehen 2,5 Millionen Euro bereit. 300.000 Euro werden investiert, um die Ortsmitte von Obermohr um den Abt-Menges-Platz zu gestalten. Die Auszahlungen aus den Investitionstätigkeiten belaufen sich auf rund 3,7 Millionen Euro, denen 934.000 Euro Einzahlungen entgegenstehen. Zur Finanzierung der Maßnahmen stehen 2,1 Millionen Euro zur Verfügung, so dass keine Kredite aufgenommen werden müssen. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 57.000 Euro. „Weiter werden wir Jugend- und Vereinsarbeit finanziell unterstützen und uns an den Personal- und Betriebskosten des Kindergartens beteiligen“, betont Huber. Auf den Friedhöfen sollen neue Grabfelder angelegt und über neue Bestattungsformen wie Baumgräber und Urnenwände nachgedacht werden.