Straßen, Bauland, Dorferneuerung – darin wird die Ortsgemeinde Steinwenden in diesem Jahr ordentlich investieren. Dennoch weist der Haushaltsplan für 2022 – den der Ortsgemeinderat am Dienstag einstimmig verabschiedet hat – in beiden Teilen jeweils ein Plus aus.

Mit den Investitionen wolle die Gemeinde verstärkt zukünftige Herausforderungen berücksichtigen und die Attraktivität von Steinwenden weiter stärken, erläutert Ortsbürgermeister Matthias Huber (CDU). Seit einigen Jahren werde großer Aufwand für Erhaltungsmaßnahmen im Bereich der gemeindlichen Infrastruktur betrieben. Besonders sprach er hier die Straßen und Anlagen an. 750.000 Euro werden dieses Jahr hierfür ausgegeben.

2,5 Millionen Euro für Bauland

„Um der großen Nachfrage nach Bauland Rechnung zu tragen und auch Gewerbetreibenden die Möglichkeit zu geben, zu expandieren oder sich neu anzusiedeln, wollen wir 2,5 Millionen Euro in den Erwerb und die Erschließung von Bauland und neuen Gewerbeflächen investieren“, sagt Huber. Die Verfügbarkeit solcher Flächen sei eine Grundvoraussetzung für die weitere Entwicklungsfähigkeit der Gemeinde. Das Dorferneuerungskonzept solle weiter konsequent umgesetzt werden. Deshalb seien 180.000 Euro für Restarbeiten am Mehrgenerationenplatz am Dorfgarten eingeplant. In diesem Jahr soll die Neugestaltung der Ortsmitte von Obermohr rund um den Abt-Menges-Platz begonnen werden. Die Jugend- und Vereinsarbeit werde weiterhin in hohem Maße unterstützt. Auch an den Personal- und Betriebskosten des kirchlichen Kindergartens beteilige sich die Gemeinde .

„Trotz der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie sind wir finanziell auch in 2022 solide aufgestellt“, betont Huber. Er sieht den Haushalt als wesentliche Voraussetzung für die umfangreichen Investitionen, mit denen die Gemeinde wichtige Impulse für die Zukunft setzen könne. Er betonte, dass dabei bewusst auf Steuererhöhungen verzichtet wurde, um die Bürger und auch Unternehmen nicht noch stärker zu belasten. Für die Finanzierung der Maßnahmen müsse die Gemeinde keine Kredite aufnehmen, es stünden 2,5 Millionen Euro liquide Mittel zur Verfügung. Der Schuldenstand könne bis zum Jahresende auf 76.000 Euro abgebaut werden.

Impulse für die Zukunft

Die FWG sieht wegen der Corona-Situation noch viele Fragenzeichen bezüglich des Haushaltsplans. Was am Ende tatsächlich herauskommt, müsse man abwarten. „Positiv soll man trotzdem nach vorne schauen und Mut haben, die Investitionen zu tätigen“, meint Erich Fauss. SPD-Sprecher Herbert Strauss sieht in den Investitionen viele Impulse für die Zukunft. Für Ralf Guckenbiehl (CDU) zeigt der Haushalt eine gute Zukunftsperspektive für die Gemeinde auf. Wichtig sei der CDU, die Zersiedlung nicht ins Unendliche zu treiben. Man solle sich zukünftig auch auf die Ortskerne konzentrieren. Gedanken müsse man sich auch darüber machen, welche Häuser die Gemeinde abgeben und welche sie behalten soll.

Haushalt in Zahlen

Bei Erträgen von 3,53 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 3,28 Millionen weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von 250.000 Euro aus. Im Finanzhaushalt steht ein Plus von 400.000 Euro zu Buche.