Der Gemeindeetat für das laufende Jahr sei zwar insgesamt nicht ausgeglichen, betonte Ortsbürgermeisterin Nicole Meier (FWG) bei der Vorlage des Zahlenwerks am Donnerstagabend. Allerdings sei im Ergebnishaushalt ein kleiner Überschuss zu verzeichnen.

Aus den Reihen der Ratsmitglieder gab es im Allgemeinen Zustimmung zum Budget der Ortsgemeinde. Hinsichtlich der Investitionen wurde die Hoffnung geäußert, dass für den geplanten Einbau einer Lüftungsanlage in der Kindertagesstätte die zuständigen Handwerksbetriebe bald in die Gänge kommen. Es gehe darum, dass die erforderlichen Zuschüsse beantragt werden könnten. Ferner wurde angeregt, dass im Zuge des Ausbaus der Ortsdurchfahrt bauliche Maßnahmen zur Reduktion der Fahrgeschwindigkeit vorgesehen werden sollten. Darauf müsse in den Gesprächen mit dem zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) hingewiesen werden. Zum Haushaltsplan 2022 gab es am Ende ein einstimmiges Votum.

Der Haushalt in Zahlen