Mit einem Defizit im Ergebnishaushalt von 506.264 Euro wurde der Haushalt der Ortsgemeinde Rodenbach am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderats einstimmig beschlossen. Investitionen für 2,03 Millionen Euro sind vorgesehen.

Mit Erträgen von 5,13 Millionen Euro und Aufwendungen von 5,63 Millionen Euro konnte der Haushalt für 2022 nicht ausgeglichen werden. Auch der Finanzhaushalt weist in den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 249.133 Euro aus.

Die Zahlen beinhalten die erwartete Teilrückzahlung der Kreisumlage für die Jahre 2017 (52.994 Euro) und 2019 (54.035 Euro). Der Ergebnishaushalt ist maßgeblich von besonderen Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und Infrastruktureinrichtungen geprägt, wie Ortsbürgermeister Ralf Schwarm (SPD) sagt. Hierfür sind 663.000 Euro bereitgestellt. Eine weitere hohe Belastung stellen die Abschreibungen mit 614.000 Euro dar, denen 361.000 Euro Erträge aus den Auflösungen gegenüberstehen. Den dicksten Ausgaben-Brocken machen wieder die Umlagen aus. Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 1,47 Millionen Euro, an den Kreis gehen 1,63 Millionen Euro. Die Personalkosten belasten den Haushalt mit 827.000 Euro.

In Kindergarten und Straßen investieren

Die Haupteinnahmen sind die Steuern. Im Einzelnen sind dies an Grundsteuern 597.200 Euro, an Gewerbesteuern 1,35 Millionen Euro. Der Anteil an der Einkommenssteuer beträgt 1,78 Millionen Euro, der Anteil an der Umsatzsteuer 114.000 Euro.

Der nicht ausgeglichene Finanzhaushalt ist maßgeblich bestimmt von den Investitionstätigkeiten in den Bereichen Kindergarten (500.000), Gemeindestraßen einschließlich Straßenbeleuchtung (790.000 Euro), öffentliche Grünflächen (55.000), Rad- und Wanderwege (300.000 Euro), Landschaftspflege (50.000 Euro), Spielplatz (40.000 Euro) sowie Geschäfts- und Mietwohngebäude (220.000 Euro). Damit erwächst bei den Investitionen des Planjahres ein Defizit von 1,69 Millionen Euro.