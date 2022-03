Einige größere Investitionen stehen in Erzenhausen an. Zum Beispiel für Baulandbereitstellung. Das zeigt sich im Haushaltsplan.

Mit einem Verlust von 93.823 Euro im Ergebnishaushalt und 51.900 Euro Minus bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beschloss der Gemeinderat am Donnerstag in seiner Sitzung das Zahlenwerk für 2022. 973.762 Euro Erträge stehen 1,07 Millionen Euro Aufwendungen im Ergebnishaushalt entgegen. Ausgaben für Investitionen sind 266.500 eingeplant. Der Ergebnishaushalt ist laut Ortsbürgermeister Klaus Urschel (FWG) maßgeblich von besonderen Unterhaltungsaufwendungen geprägt.

Der Finanzhaushalt sei bestimmt von Investitionstätigkeiten für Spielplätze (7500 Euro), Baulandbereitstellung (170.000) Euro, öffentliche Grünflächen (3000 Euro), Rad- und Wanderwege (50.000 Euro), Friedhof (7000 Euro), Wirtschaftswege (10.000 Euro) sowie für Photovoltaikanlagen (18.000 Euro). Damit sei bei den Investitionen ein Defizit von 253.500 Euro eingeplant. Der Kassenbestand beträgt zum Jahresbeginn 890.495 Euro.

Rückzahlung der Kreisumlage

Hauptaufwendungen seien die Verbandsgemeindeumlage mit 294.000 Euro und die Kreisumlage mit 328.00 Euro. Hinzu kommt die Umlage an den Kindergartenzweckverband mit 70.000 Euro.

Eine Besonderheit stelle in diesem Haushalt die Rückzahlung der Kreisumlage von 2017 und 2019 von 23.800 Euro dar, wodurch ein besseres Ergebnis zustande gekommen sei. So auch durch eine Sonderzahlung der Reichswaldgenossenschaft. Diese würde auch in den kommenden Jahren satte Auszahlungen machen. So hofft Urschel auch für 2022, dass der Jahresabschluss vielleicht doch positiv ausfällt – und nicht wie aktuell geplant ein Minus ausweist. In den vergangenen Jahren sie dies ebenfalls der Fall gewesen.