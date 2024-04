Zum ersten Mal seit elf Jahren hat der Gemeinderat von Schneckenhausen einen Doppelhaushalt auf den Weg gebracht, der im aktuellen und im kommenden Jahr jeweils einen kleinen Überschuss ausweist. Die positive Botschaft für die rund 560 Einwohner des Dorfs: 2024 und 2025 bleiben die Realsteuern unverändert.

Der Grundsteuerhebesatz, der im vergangenen Jahr auf 465 Prozent angehoben wurde, zählt mittlerweile zu einem der niedrigsten in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Der Doppeletat für dieses Jahr weist im Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss in Höhe von 152.233 Euro aus, für das kommende Jahr sind 28.998 Euro auf der Habenseite einkalkuliert. Hauptverantwortlich für das außergewöhnlich gute Abschneiden in diesem Jahr sei die Finanzspritze, die die Gemeinde aus Mainz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) bekomme, erläuterte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Harald Westrich.

Rund 152.000 Euro Entschuldungshilfe

Berechnet wurde sie auf Grundlage der Liquiditätskredite, die die Gemeinde zum Stichtag 31. Dezember 2021 bei VG-Kasse hatte. Das ergab eine Entschuldungshilfe von 151.880 Euro. Da die Gemeinde ihre Kassenkredite in den vergangenen beiden Jahren um mehr als die Hälfte abbauen konnte, schuldet sie nach Abzug des Geldes aus Mainz der VG-Kasse lediglich noch 5913 Euro, die in 30 jährlichen Raten über jeweils 197,13 abgestottert werden können.

Auf größere Investitionen habe man bei der Aufstellung des Doppeletats weitgehend verzichtet, der Kostenzuschuss zum Kindergartenzweckverband mit Schallodenbach schlage dieses Jahr mit rund 80.000 Euro und im kommenden Jahr mit etwa 250.000 Euro zu Buche, sagte Westrich – wobei er betonte, dass die Sanierung des Kindergartens auf fast eine Million Euro kalkuliert worden sei. Außerdem seien 160.000 Euro für die energetische Sanierung des gemeindeeigenen Gebäudes neben dem Bürgerhaus vorgesehen.

Breitbandausbau sorgt für Diskussionen

Ein Haushaltsposten sorgte für eine zum Teil hitzige Diskussion zwischen einigen Ratsmitgliedern und der Verwaltung. Konkret ging es um 55.000 Euro, die im 2024er-Etat für den Breitbandausbau eingeplant sind. Stein des Anstoßes war die Kostensteigerung für das 2019 beschlossene Vorhaben. Rund 9000 Euro waren damals dafür vorgesehen. Für die Vervielfachung dieser Summe fehle „eine einleuchtende Begründung“, hieß es aus dem Rat. Wie Westrich und Thorsten Wohlgemuth, der stellvertretende Leiter der VG-Finanzabteilung, verdeutlichten, habe man den Posten zum einen deshalb erhöht, weil bei Tiefbauarbeiten in den vergangenen Jahren eine regelrechte Preisexplosion beobachtet worden sei. Zum anderen bedeute die eingeplante Summe nicht automatisch, dass man das ganze Geld auch ausgeben müsse. Vielmehr habe man die Position vorsorglich so kalkuliert, dass das Geld ausreiche, um die Rechnungen für den bereits erfolgten Breitbandausbau bezahlen zu können, ohne dafür einen Nachtragshaushalt aufstellen beziehungsweise das Geld am Kapitalmarkt zwischenfinanzieren zu müssen, was unnötige Zinsen verursache.