Keine größeren Projekte plant die Ortsgemeinde in diesem Jahr, sagte Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel (SPD). Dennoch: Im Haushalt für das Jahr 2022 wird mit Verlusten geplant.

Mit einem Defizit von 157.403 Euro im Ergebnishaushalt beschloss der Gemeinderat Schwedelbach am Donnerstag den Haushalt für 2022 einstimmig. Auch der Finanzhaushalt schließt in den ordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einem Minus von 90.639 Euro ab.

Zunächst sollen angefangene Maßnahmen beendet werden. 509.000 Euro sind für Investitionen geplant, darunter 116.500 Euro für den Bereich Spielplatz, 25.000 Euro für Gemeindestraßen, 11.000 Euro für den Friedhof und für Landschaftspflege 5000 Euro. Für die Fertigstellung des Bürgerhauses sind 278.000 Euro bereitgestellt. Für Investitionen in den Dorfplatz stehen 15.000 Euro zu Verfügung.

Umlagen sind Hauptausgaben

Drei große Kritikpunkte, die Auswirkungen auf den Haushalt hätten, brachte Schaumlöffel vor. Er werde schon seit Jahren vertröstet, wenn es darum gehe, den Baubeginn für die Breitbandverlegung zu erfahren. Nichts geschehe bezüglich des Grundstücksverkaufs im Zusammenhang mit der geplanten Rettungswache – hier fehlten also Einnahmen. Auch die Bewirtschaftung des Gemeindewalds sei zu bemängeln. „Was sich hier einige Herren erlauben, ist nichts für schwache Nerven“, so der Ortsbürgermeister.

Als Hauptausgaben im Ergebnishaushalt nannte Schaumlöffel die Umlagen an den Kreis mit 457.000 Euro und an die Verbandsgemeinde (VG) mit 411.000 Euro. Die Umlagen an den Kindergarten-Zweckverband betragen 94.000 Euro. Die Abschreibungen sind mit 222.000 Euro beziffert, ihnen stehen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 155.000 Euro entgegen – also insgesamt ein Minus von 67.000 Euro. Die Ausgaben würden überwiegend mit Steuereinnahmen finanziert.

Wohngebiet in Angriff nehmen

Erfreulich sei, dass die VG in ihrem Flächennutzungsplan für Schwedelbach ein Wohngebiet vorsieht, dass 2022 in Angriff genommen werden soll. Für die Realisierung des Baugebiets gehe man von drei Jahren aus.

Die SPD stimmte dem Haushalt zu. Sehr erfreulich sei, dass die geplanten Maßnahmen in diesem Jahr beendet werden können und die Gemeinde liquide bleibe, meinte Marcus Spies. Die FWG sieht – wie die SPD – den Grund für den negativen Haushalt in den Umlagen an Kreis und VG. Dass die VG ihre Umlagen im nächsten Jahr wieder senken wird, daran glaubt FWG-Sprecher Frank Laborenz nicht.