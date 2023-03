Während die meisten Ortsgemeinden im Landkreis unter dem Diktat zu positiven Zahlen im Etat ächzen, teilte Lindens Ortsbürgermeisterin Nicole Meier (FWG) auf Anfrage mit, dass sie auch für die Folgejahre guten Mutes sei.

„Ich habe den Haushalt ausgepresst“, sagte die Ortschefin. Es würden lediglich noch diejenigen Investitionen umgesetzt, die bereits im vergangenen Jahr genehmigt worden seien. Zudem hätten Mittel den Haushalt gestärkt, die durch den Übergang des Bauhofes in die Verantwortung der Verbandsgemeinde Landstuhl frei geworden seien. „Und den Einbau der Lüftungsanlagen habe ich gestoppt“, ergänzte Meier. Aus diesem Zusammenhang heraus betonte sie, dass es bei einem Hebesatz für die Grundsteuer B in Linden in Höhe von 485 Prozent bleiben könne.

Wenn nichts Unvorhergesehenes geschehe, wenn beispielsweise keine größeren Investitionen in Gebäude anstünden, sehe sie auch die Chance für ausgeglichene Haushalte in den nächsten Jahren. Was außerdem den Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 485 Prozent betreffe, so sei dieser im vergangenen Jahr von 465 Prozent aus heraufgesetzt worden. Dies sei aber nach den Worten der Ortschefin ein öffentlicher Kommunikationsprozess gewesen, weil die Erneuerung des Bolzplatzes nur so habe finanziert werden können.