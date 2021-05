Der Haushalt 2021 und 2022 ist defizitär. Im Ergebnishaushalt 2021 ist ein Minus von 1,135 Millionen Euro und 2022 sogar von 1,5 Millionen Euro eingeplant. Auch der Finanzhaushalt weist in den ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Jahren Fehlbeträge aus: 443.971 Euro beziehungsweise 969.025 Euro. Der Gemeinderat beschloss den Doppelhaushalt am Freitag einstimmig.

Wie Ortsbürgermeister Rüdiger Franz (SPD) ausführte, wird sich das Ergebnis allerdings um 865.046 Euro verbessern – wenn Grundstücke in der Wiesenstraße und in den Gewerbegebieten Spießwald und Froschpfuhl verkauft werden. Keine Hoffnung hat er, in den nächsten Jahren einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können. „Es sei denn, dass an höherer politischer Stelle anderweitige Entscheidungen getroffen werden.“ Die Gesamtverbindlichkeiten aus Investitionen und Finanzen bezifferte Franz Ende 2022 auf 21,3 Millionen Euro. Von 8,197 Millionen am Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen blieben der Gemeinde nach Abzug der Umlagen nur noch 1,384 Millionen Euro, hob Franz hervor: „Davon soll und muss die Gemeinde leben, was zur Folge hat, dass wir insbesondere bei den freiwilligen Leistungen keinen Spielraum haben.“

3,5 Millionen Euro für den Kita-Neubau

Dennoch könne man gut in Bruchmühlbach-Miesau wohnen und leben, was auch an der intakten Infrastruktur liege und daran, dass die Liegenschaften unterhalten und erhalten würden, meinte der Ortsbürgermeister. Beweis dafür sei die sehr große Nachfrage nach Baugrundstücken.

Investieren wird die Gemeinde 3,5 Millionen Euro in den Kindergartenneubau in Bruchmühlbach. Ein Mehrzweckfahrzeug für den Bauhof für 140.000 Euro soll angeschafft werden, um diesen noch leistungsfähiger zu machen. Auch eine Stelle werde im Bauhof zusätzlich geschaffen. Die Stunden des Küchenpersonals in den Kitas werden aufgrund des Kita-Zukunftsgesetzes aufgestockt. Geplant ist auch der Ausbau von Gemeindestraßen. Für Franz ist der Doppelhaushalt unspektakulär und enthält nur absolute Notwendigkeiten.

„Kaum Gestaltungsspielraum“

Der Haushalt sei von Sparsamkeit geprägt, sagte Klaus-Peter Rummler (SPD). Er befürchte, dass das Eigenkapital bis 2026 auf null steht. Die Pflichtaufgaben Friedhof, Dorfgemeinschaftshäuser und Kitas seien Minusgeschäfte. Für die Wählergruppe Heintz war nicht klar, wieso sich die Kosten für die Renovierung des Sportheims Miesau von 125.000 Euro im Nachtragshaushalt nun im neuen Haushalt auf 165.000 erhöht haben. Laut dem Ersten Beigeordneten Marcus Sauter (CDU) mussten die Mittel nochmals eingestellt werden, es könnten jedoch Gelder eingespart werden. Die eingestellten Gelder würden sicher nicht gebraucht. Franz fügte hinzu, dass nach 50 Jahren nun Sanierungsarbeiten anstehen, die von der Gemeinde zu tragen seien. Man solle bedenken, dass mehrere Vereine das Gebäude nutzen.

Harald Hübner (Wählergruppe Heintz) war erfreut, dass 36.000 Euro für Spielplätze bereitstehen. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Rainer Bastian, fasste in einem Satz die Situation der Ortsgemeinde zusammen: „Wo wenig Gestaltungsspielraum ist, kann man nicht viel gestalten.“ Die Investition für den Bauhof sei gut, da dieser viel zu erledigen habe.