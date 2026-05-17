Enkenbach-Alsenborn hat einen geänderten Haushaltsplan 2026 auf den Weg gebracht. Um Verluste der Werke auszugleichen, sollen Bauplätze verkauft werden.

Enkenbach-Alsenborn verfüge über eine sehr hohe Steuerkraft, betont Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU). Allein die Gewerbesteuereinnahmen hätten sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als vervierfacht. Aktuell seien es rund 4,8 Millionen Euro. Trotz dieser positiven Entwicklung hat die Kreisverwaltung den vom Ortsgemeinderat im November vergangenen Jahres verabschiedeten Haushaltsplan nicht genehmigt.

Der Grund: Fehlende Abschlüsse der Gemeindewerke für die Jahre 2021 bis 2024. Mittlerweile wurden Gewinn- und Verlustrechnungen für diesen Zeitraum erstellt, der Jahresabschluss 2021 beschlossen und ein von Wirtschaftsprüfern bestätigter Ablaufplan für die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 vorgelegt. Um die Verluste der Werke auszugleichen, muss die Gemeinde demnach rund zwei Millionen Euro vorhalten. Zur Sicherheit wurden drei Millionen in den neuen Haushaltsplan eingestellt.

Mehr als 400 Bauplatzanfragen

Dafür muss die Gemeinde einen Teil ihres Tafelsilbers veräußern. 53 gemeindeeigene Bauplätze im Neubaugebiet „Haarspott 2“ sollen verkauft werden. Dadurch sollen drei Millionen Euro in die Gemeindekasse gespült werden. Laut Wenzel liegen der Gemeinde aktuell mehr als 400 Bauplatzanfragen vor. Mit dem Verkauf würden die von der Werksabteilung vorläufig errechneten Verluste durch eine Einlage in die allgemeine Rücklage ausgeglichen, so der Ortsbürgermeister.

Im überarbeiteten Haushaltsplan ist weiterhin der Ankauf des Provinzkinos vorgesehen. Die Genehmigung hierzu wurde bisher von der Kommunalaufsicht abgelehnt, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Doch es gibt laut Wenzel auch einen Plan B: „Parallel dazu betreiben wir die Vorbereitungen für den Ankauf und die Zuschussantragstellung durch die neue Anstalt ,Kulturbetriebe Enkenbach-Alsenborn’, falls die notwendige Haushaltsgenehmigung – zumindest für den Ankauf und die Zuschussbestätigung – bis zum 21. Mai durch die Kommunalaufsicht nicht erfolgt.“

150.000 Euro für Straßenreparaturen

Auf Anregung aller Fraktionen wurde der ursprüngliche Betrag von 70.000 Euro für Straßenreparaturen auf 150.000 Euro erhöht. Trotzdem konnten sich nicht alle Ratsmitglieder mit dem neuen Zahlenwerk anfreunden. Die SPD-Fraktion lehnt nach den Worten ihrer Fraktionsvorsitzenden Christel Meusel die geplanten Investitionen in die Westumgehung weiterhin kategorisch ab. Für FDP-Fraktionschef Goswin Förster fehlt dem Haushalt wegen der noch nicht vorhandenen Jahresabschlüsse der Werke „schlicht und ergreifend die Basis“. „Solange wir den Zahlen hinterherhinken, können wir nicht zustimmen“, sagt er. Hubert Leist, Vorsitzender der CDU-Fraktion, lobte die positive Entwicklung der Gemeinde, viele Menschen seien mit den Lebensbedingungen in Enkenbach-Alsenborn zufrieden oder sogar sehr zufrieden. „Dieser Haushaltsplan setzt konsequent die Entwicklung fort“, so Leist.