Einmütig und ohne Diskussionen hat der Verbandsgemeinderat Landstuhl den Haushalt für das Jahr 2021 abgesegnet. Auch das neue Gebührensystem für Wasser und Abwasser stieß nicht auf Widerstand.

„Mit den neuen Gebühren haben wir den letzten Schritt unserer Fusion vollzogen“, sagte SPD-Fraktionschefin Petra Heid. „Die Erhöhung hat uns zwar nicht gefallen, aber im Gesamtkontext ist die Sache wieder rund“, fand CDU-Fraktionschef Jan Schneider. Alle Fraktionen würdigten die Investitionen in die Feuerwehr und die Schulen. Gerhard Müller (FWG) freute sich besonders, „dass keine Schule vergessen wurde“. Was den Einbau der Filteranlagen angeht, hoffte er auf eine schnelle Umsetzung. Dass die VG neue Sirenen installieren will, begrüßten die Fraktionen. Schneider: „Eine sehr, sehr wichtige Investition.“