Ein kleiner Überschuss, ein Rekordtief beim Schuldenstand und eine stabile Umlage – das sieht der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach vor.

Nachdem der erste Entwurf noch ein Defizit von über einer Million ausgewiesen hatte, ist es der Verbandsgemeinde (VG) Ramstein-Miesenbach nun gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. „Wir können sehr stolz sein auf diese sehr positive Momentaufnahme“, zeigte sich Ralf Hechler, der Bürgermeister der mit Streitkräften rund 25.000 Köpfe zählenden VG, denn auch zufrieden mit dem Zahlenwerk. Im Ergebnishaushalt, der den Ressourcenverbrauch abbildet, steht nach der Verrechnung von über 18 Millionen Euro an Erträgen und Aufwendungen am Ende „ein kleiner Überschuss“ von 94.000 Euro, im Finanzhaushalt, in dem die Einnahmen und Ausgaben verbucht werden, bleibt eine freie Finanzspitze von 58.000 Euro. Aufgrund der Rücklagen von rund 3,2 Millionen und Zuschüssen von 1,3 Millionen Euro sei es möglich, damit die geplanten Investitionen von 4,5 Millionen Euro ohne Kreditaufnahme zu stemmen, „alles aus eigener Stärke heraus“, wie Hechler es formulierte.

Zudem sieht der Etat vor, dass die VG am Ende des Jahres nur noch 838.000 Euro Schulden hat. Das sei der historisch niedrigste Stand seit 54 Jahren. Das alles ermögliche es, die Umlage, die die Ortsgemeinden an die VG zahlen müssen, bei 32 Prozent zu belassen. Lediglich die Schmutzwassergebühr müsse um 20 Cent pro Kubikmeter von 2,45 auf 2,65 Euro erhöht werden.

Geld für Schulen und Kanäle

Investiert werde heuer vor allem im Schul- und im Abwasserbereich. Zum Beispiel werde die Moorbachtalgrundschule in Steinwenden aktuell für 1,3 Millionen Euro saniert, außerdem wird sie erweitert. In die übrigen Schulen fließt ebenfalls Geld, zum Beispiel für die Digitalisierung oder die konzeptionelle Arbeit. Sie erhalten aber auch Mobiliar und Ausstattung für 500.000 Euro.

Investiert wird darüber hinaus insbesondere in die Kanalisation in Kottweiler-Schwanden, wofür 1,6 Millionen Euro vorgesehen sind. Ebenfalls vorangehen soll es mit dem Neubau der Kläranlage in Reuschbach. Er schlägt mit fünf Millionen Euro zu Buche, die sich allerdings auf drei Haushaltsjahre verteilen. Hechler war in seiner Haushaltsrede überzeugt: „Die Investitionen und die Modernisierung in Anlagen und Kanalnetz werden sich dauerhaft auszahlen.“ Sie seien ein wichtiger Beitrag, um Bäche, Gewässer und Grundwasser sauber und in guter Qualität zu erhalten.

Nachhaltigkeit prüfen, Schöpfung wahren

Auch die Kommunale Wärmeplanung liege bereits vor und stehe als zukünftige Planungsgrundlage für alle Ortsgemeinden zur Verfügung. Eigentlich hätte die VG Ramstein-Miesenbach dafür bis Mitte 2028 Zeit gehabt. Zudem sei eine gemeinsame Energiegesellschaft auf VG-Ebene auf den Weg gebracht. Bei allen Projekten in diesem Bereich „werden wir stets die Nachhaltigkeit prüfen, die Schöpfung wahren und die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren“, versprach Hechler.

Sarah Layes, die Fraktionsvorsitzende der CDU, schloss sich in ihrer Rede in vielen Punkten der Sichtweise des Verwaltungschefs an. Dass die Umlage, die die geringste im Landkreis sei, nicht erhöht werden muss, entlaste die Ortsgemeinden und die Stadt Ramstein-Miesenbach. Zu verdanken sei das vor allem der guten Entwicklung bei den Steuereinnahmen. Layes ging auch auf den geplanten Neubau des Freizeitbades Azur ein. „Fakt ist, dass wir als VG in den kommenden Jahren hohe Kredite benötigen, um den Neubau zu realisieren.“ Die CDU-Fraktion halte dies dennoch für eine gute und sinnvolle Investition, „aber nur dann, sofern sie finanziell realisierbar sein wird“. Die Christdemokraten zählten dafür auf einen Zuschuss vom Land – vier Millionen sind zugesichert, die jedoch nicht mit anderen Landesfördermaßnahmen kombiniert werden dürften – und eventuell auch noch einen weiteren vom Bund.

Kassenbestand sinkt fast auf Null

Auch die Fraktion von SPD und Grünen sicherte ihre Zustimmung zum Zahlenwerk zu. Hajo Becker (SPD) bezeichnete den Etat als „sehr guten Kompromisshaushalt“. Dass eine Million Euro zum ersten Entwurf eingespart werden musste, zeige, dass mehr gewollt gewesen wäre. Ein wenig kritisch beurteilte er die Tatsache, dass der Kassenbestand „fast bis auf Null“ sinke. „Aber wir brauchen noch keinen Kredit, das sollte es uns wert sein.“

Weil auch die FWG im VG-Rat keine Einwände hatte, wurde der Haushaltsplan für das Jahr 2026 einstimmig von den Ratsmitgliedern angenommen.