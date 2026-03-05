Erzenhausen plant 2026 mit einem deutlichen Minus. Dank Rücklagen sind dennoch weder Steuererhöhungen noch die Aufnahme neuer Kredite vorgesehen.

Die Ortsgemeinde Erzenhausen wird im Jahr 2026 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, dennoch sollen die Steuerhebesätze unverändert bleiben. Das teilte Ortsbürgermeister Andreas Jahnke ( FWG) auf Anfrage mit. Der Ergebnishaushalt schließt mit Erträgen von 1,286 Millionen Euro und Aufwendungen von 1,386 Millionen Euro ab. Daraus ergibt sich ein Verlust von 99.572 Euro. Auch der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Minus von 63.632 Euro aus.

Dank Rücklagen kein Kredit erforderlich

Für Investitionen sind im Erzenhausener Haushaltsplan 2026 Ausgaben in Höhe von 383.500 Euro vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen von 126.000 Euro gegenüber. Dennoch verzichtet die Gemeinde auf die Aufnahme eines Investitionskredits. Zum Jahresbeginn verfügte Erzenhausen über Rücklagen von 1,29 Millionen Euro.

Nach Einschätzung der Verwaltung werde auch in den kommenden Jahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich sein.

Was an Aufwendungen geplant ist

Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde sowie Gewerbesteuerumlagen liegen bei zusammen rund einer Million Euro. Für Abschreibungen sind 147.819 Euro eingeplant, für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der gemeindlichen Einrichtungen 112.675 Euro. Die Personalkosten belaufen sich auf 59.392 Euro, sonstige laufende Aufwendungen wie Versicherungsbeiträge, Bauleitplanung und Geschäftsausgaben auf 53.860 Euro.

Auf der Ertragsseite rechnet die Gemeinde mit Steuereinnahmen in Höhe von rund einer Million Euro. Hinzu kommen allgemeine Umlagen in Höhe von 108.739 Euro, Leistungsentgelte und Kostenerstattungen in Höhe von 123.760 Euro sowie sonstige Erträge, unter anderem aus Konzessionsabgaben, in Höhe von 41.850 Euro.

Der Gemeinderat Erzenhausen hat den Haushalt für das Jahr 2026 in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.