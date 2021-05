Den Haushalt für 2021 hat der Gemeinderat Kollweiler am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Lediglich kleinere Investitionen sind darin vorgesehen.

Im Ergebnishaushalt sind Erträge von 793.991 Euro und Aufwendungen von 966.871 Euro geplant. Unterm strich steht damit ein Jahresfehlbetrag von 172.880 Euro. Im Finanzhaushalt ist ein Minus von 121.885 eingeplant. Die Hauptaufwendungen sind die Umlage an die Verbandsgemeinde mit 190.000 Euro und an den Kreis mit 223.000 Euro genannt. An den Kindergarten-Zweckverband Schwedelbach sind 45.000 Euro zu zahlen. Der Kassenbestand der Gemeinde beträgt zu Beginn des Jahres 242.494 Euro.

Dach der Leichenhalle renovierungsbedürftig

Im Investitionsplan stehen für den Bauhof 1000 Euro, für den Jugendtreff 500 Euro, für Rad- und Wanderwege 500 Euro, für das Bürgerhaus 6000 Euro und für Grundvermögen 5000 Euro bereit. In einem Rückblick nannte Ortsbürgermeisterin Claudia Zahneißen (SPD) als größtes Projekt in der Corona-Zeit die Renovierung des Dachs des Bürgerhauses. Die Arbeiten seien für 35.000 Euro angeboten worden, durch viel Eigenleistung konnten die Kosten auf 10.000 Euro gesenkt werden. Man habe nun festgestellt, dass auch das Dach der Leichenhalle renovierungsbedürftig sei.

Im Forstwirtschaftsplan ist ein Defizit von 7189 Euro geplant. 220 Festmeter Holz sollen einschlagen und davon 180 verkauft werden. Bei der Holzernte stehen den Kosten von 6320 Euro Erträge von 11.832 Euro gegenüber. Der hieraus resultierende Überschuss von 5512 Euro werde durch Verkehrssicherungsmaßnahmen (4000 Euro), Unterhaltung (2000 Euro), Betriebskosten (3880 Euro) und Berufsgenossenschaft und Steuern (2050 Euro) aufgebraucht.