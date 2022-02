Nach knapp 30 Jahren musste die Allgemeinmedizinerin Steffi Schneider ihre Praxis auf dem Bännjerrück in der Leipziger Straße 156 verlassen. Ihre langwierige Suche führte sie letztlich in Räume in der Innenstadt.

Gerne blickt die Medizinerin auf die Zeit auf dem Bännjerrück zurück. „Ich war seit 29 Jahren dort. Wir hatten viele ältere Patienten, eine Zeit lang waren wir sogar die Praxis mit den meisten älteren Patienten in Deutschland“, erzählt sie. 1993 habe sie die Praxis von ihrem Vorgänger Gundolf Schmidt übernommen, zwölf Jahre später sei aufgrund beengter Raumverhältnisse ein Umzug von der Leipziger Straße 152 in die Hausnummer 156 erforderlich geworden.

Völlig unerwartet traf sie dann die Kündigung des Mietvertrages für die Praxisräume im Frühjahr 2021. „Auf einmal stand ein Architekt vor der Tür, der mir das mitgeteilt hat.“ Vorausgegangen war ein Eigentümerwechsel. Die PEO-VO Projektgesellschaft hatte das Anwesen im Herbst 2020 erworben, um dort ein Wohnprojekt für Senioren zu schaffen. Dafür muss das bestehende Gebäude weichen. Einige RHEINPFALZ-Leser kritisierten vor diesem Hintergrund, dass die Hausarztpraxis, die auch von älteren Bürgern aufgesucht wurde, ihre Räume aufgeben musste.

Für die Allgemeinärztin und ihr Team bedeutete diese Nachricht nämlich, dass sie innerhalb der Kündigungsfrist von sechs Monaten und damit bis Ende Oktober ein neues Domizil, bestenfalls auf dem Bännjerrück, gefunden haben müssen. Keine einfache Sache, allerdings wurde ihr aus Kulanz zugesagt, die Räume bis Ende Dezember nutzen zu können.

Keine passenden Räume im Viertel

Schneider suchte das Gespräch mit Verantwortlichen der Stadt und des Westpfalz-Klinikums, mit der in dem Viertel angesiedelten evangelischen Kirchengemeinde und vielen weiteren. Auch Pamela Eberhahn-Otter, die hinter der PEO-VO Projektgesellschaft steht, sei sehr interessiert und bemüht darum gewesen, sie zu unterstützen. Letztlich jedoch blieb die Suche erfolglos. „Wir haben uns etliche Räume angeschaut, aber es war nichts Passendes in dem Viertel zu finden“, resümiert sie.

Der Zufall half dann aber mit. Als sie wegen eines Hausbesuchs unterwegs war, fielen ihr am St.-Marien-Platz 15 Räume ins Auge, die gerade renoviert wurden. „Ich bin einfach rein und habe mich und mein Anliegen vorgestellt“, berichtet sie von ihrem spontanen Vorgehen. Es folgte ein Gespräch mit dem Eigentümer, bei dem man sich einig wurde – auch darüber, dass die Räume entsprechend den Anforderungen ihrer Praxis gestaltet werden sollten.

Weiterhin Hausbesuche auf dem Bännjerrück

Am 3. Januar öffnete sie erstmals die Türen ihres neuen Domizils. Die Allgemeinmedizinerin schätzt, dass 90 Prozent ihrer Patienten vom Bännjerrück stammen. Einen Pluspunkt des neuen Standorts sieht sie in der guten Busverbindung zu dem Stadtviertel. Sie bemühe sich, dass den Patienten auch in den neuen Räumen geholfen wird – auch vor dem Hintergrund, dass es immer weniger Hausärzte gebe. Zudem sei sie mindestens einmal wöchentlich auf dem Bännjerrück wegen Hausbesuchen unterwegs. Einen Wermutstropfen gibt es aber doch: „Man kann hier nicht so gut parken“, sagt Schneider.