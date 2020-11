Im Corona-Sommer hat es die Menschen vermehrt in den Pfälzerwald gezogen. Weil sich dort dadurch mehr Müll angesammelt hat, ruft das Haus der Nachhaltigkeit bei Johanniskreuz am Sonntag, 8. November, zu einem großen Müllsammel-Aktionstag auf.

Ziel der Aktion ist es laut Michael Leschnig, dem Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz, grundsätzlich auf das Thema Naturschutz aufmerksam zu machen. Gewinnen können fleißige Teilnehmer auch etwas: einen Kalender mit Landschaftsaufnahmen des Pfälzerwaldes. Anfang November endet die Hauptsaison für Waldbesuche, weshalb sich ein „Aufräumen“ im Wald gerade dann besonders lohne. „An der Aktion, die trotz Corona möglich ist, kann sich jeder beteiligen, der gerne im Pfälzerwald unterwegs ist und etwas für diesen tun möchte“, erläutert Leschnig.

Paarweise oder in kleinen Gruppen losziehen

Ein Großteil des Mülls liege vor allem an den Wanderparkplätzen und Waldzugängen, an Schutzhütten, Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten, so die Erfahrung der Forstämter. Die Idee sei es, dass sich die Leute selbst organisieren, allein, paarweise oder in Gruppen losziehen und im Wald diejenigen Wege ablaufen, die sie für „lohnend“ halten. Leschnig gibt den Tipp, einfach die eigenen Lieblingswanderwege abzulaufen. Außerdem betont er, dass bei der Sammlerausrüstung weder Handschuhe noch Sammelbehältnisse für den Müll fehlen dürfen. Ratsam sei auch eine Greifzange oder Ähnliches. Da jeder auf eigene Gefahr teilnimmt, rät Leschnig im Zweifelsfall davon ab, Scharfkantiges aufzusammeln.

Der gesammelte Müll soll, soweit möglich, mitgenommen und zu Hause getrennt oder im Restmüll entsorgt werden. Man könne ihn aber auch bei teilnehmenden Forstämtern und Naturfreundehäusern abgeben. Auch einige Waldgaststätten hätten sich trotz Schließung bereit erklärt, den Müll entgegenzunehmen. Vor Ort geben Plakate Auskunft über die Möglichkeit der Müllabgabe. Bei Sondermüll – wie zum Beispiel Fernsehern und Autobatterien – oder bei größeren Müllansammlungen sollen die zuständigen Forstämter informiert werden, sodass diese den Müll abtransportieren können.

Anstoß für künftiges Handeln geben

„Das Datum des 8. Novembers ist von symbolischem Charakter“, erklärt Leschnig. Denn Ziel der Aktion sei es nicht, an einem einzelnen Tag Berge von Müll aus dem Wald zu schaffen, sondern vielmehr, einen Anstoß bei den Menschen auch für zukünftiges Handeln zu geben. Leschnig hofft, so ein langfristiges Bewusstsein für das Thema Waldschutz zu schaffen und Waldbesucher über die Aktion hinaus zur Mitnahme von eigenem und fremdem Müll zu animieren. Leschnig betont, dass jedes gesammelte Stück Müll hilft. Dabei rät er zu einem klar gesetzten Rahmen: ein bis drei Stücke Müll pro Spaziergang oder Wanderung, oder ein Beutel, der voll werden soll, aber nicht mehr. So werde die neue Haltung keine Last. Und man könne noch in Ruhe die Natur genießen. Leschnig ist überzeugt: „Wenn das jeder machen würde, dann sähe es im Wald ganz anders aus.“ Noch besser sei es natürlich, seinen Müll gar nicht erst in der Natur zu hinterlassen.

Müll dieses Jahr ein besonderes Problem

„Das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, nämlich dass man keinen Müll im Wald hinterlässt, war in diesem Jahr ein besonderes Problem“, erklärt Leschnig. Auch schon früher gab es Kampagnen dieser Art, aber nicht von dieser Größe. Dafür gab der Corona-Sommer den Ausschlag, denn seit den Beschränkungen hatte es viel mehr Waldbesucher und dementsprechend auch deutlich mehr Müll als in den Vorjahren gegeben. Außerdem sei deutlich mehr Sondermüll als zuvor angefallen; Leschnig vermutet dahinter die vermehrten Baumarkt-Besuche während der Kontaktbeschränkungen.

Für den Aktionstag am kommenden Wochenende haben sich schnell viele freiwillige Helfer gefunden. Vor allem, dass einige Vereine von sich aus auf das Naturfreundehaus zukamen, um sich an der Aktion zu beteiligen oder Werbeplakate für diese aufzuhängen, als sie von der Aktion hörten, habe ihn besonders gefreut, so Leschnig.

Zur Sache: