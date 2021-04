Unbekanntes erfahren, dabei neue Kleinode im Wald entdecken und gewinnen: In Zusammenarbeit mit „Vielpfalz – das Genießer-Magazin“ regt das Haus der Nachhaltigkeit dazu an, eher unbekannte Ausflugsziele im Pfälzerwald zu entdecken . Es hat vier „Mini-Abenteuer“ und ein Gewinnspiel parat.

Ziel sei dabei auch, sich während der Coronapandemie etwas aus dem Weg zu gehen und die allseits bekannten Ziele von den Besucherströmen zu entlasten, schreibt das Haus der Nachhaltigkeit, Johanniskreuz. Die Mini-Abenteuer sollen den Besuchern zum einen einen „Ahhhh-Effekt“ vermitteln, zum anderen zu klimabewusstem Handeln anregen.

Mini-Abenteuer 1: „Zum ältesten Forstamt Deutschlands wandern“

Auf der Heidelsburg bei Clausen, Landkreis Südwestpfalz, wurde bei Ausgrabungen im 19. Jahrhundert eine Grabplatte freigelegt, die einen Saltuarius, also einen römischen Forstverwalter mit einer Axt, und seine Frau mit einem Korb zeigt. Eine Mauerinschrift und ein entsprechender Axt-Fund in der Nähe der Anlage sind nach Auffassung von Archäologen ein Indiz dafür, dass die Römer in der Spätantike im Bereich des heutigen Deutschlands bereits eine Art Forstverwaltung unterhielten. Mit einem Augenzwinkern wird die Heidelsburg deshalb auch gerne als das älteste Forstamt Deutschlands bezeichnet.

Mini-Abenteuer 2: „Gigantischer Wasserspeicher Pfälzerwald“

Manche Wissenschaftler behaupten, aus den Pfälzer Wasserhähnen flösse ein kühles Nass, das es qualitativ jederzeit mit den berühmten Mineralwässern aus Frankreich und Italien aufnehmen kann. Der Grund dafür sei die Kombination aus sehr viel Wald und Buntsandstein im Pfälzerwald, die wie ein gigantischer Filter wirkt. Vielen unbekannt ist dabei die Tatsache, dass durch das Gebirge von Nord nach Süd die Wasserscheide zwischen Rhein und Mosel verläuft. Deshalb liegen tief im Herzen des scheinbar endlosen Baummeeres und nicht sehr weit auseinander die Quellen der Bäche, die in die Rheinebene, den Westrich und das Nordpfälzer Bergland fließen. Es bietet sich eine Rundwanderung an, die ausgehend von Johanniskreuz die Quelle des Speyerbachs mit einem Besuch des Schindhübel- und Eckkopf-Turms und dem Burgalbsprung am Ende verbindet. Die Burgalb trägt sehr bald nach ihrer Quelle den besser bekannten Namen Schwarzbach.

Mini-Abenteuer 3: „Dorthin, wo es im Pfälzerwald so richtig zappenduster ist“

In weiten Bereichen des Pfälzerwaldes können auch heute noch eine natürliche Nachtdunkelheit und ein atemberaubender Sternenhimmel erlebt werden. Grund dafür sind die relativ geringe Besiedlungsdichte und die wenigen Verkehrswege in diesem großen Gebiet. Dies zu erhalten oder sogar noch zu verbessern hat sich im Biosphärenreservat das Sternenpark-Projekt zum Ziel gesetzt. Dabei spielt die Reduzierung künstlichen Lichts eine bedeutende Rolle. Hier ist die kleine Pfälzerwald-Gemeinde Rumbach, Landkreis Südwestpfalz, vorbildlich. Für ihre Bemühungen wird sie deshalb im Projektgebiet als erste „Gemeinde unter den Sternen“ ausgezeichnet.

Mini-Abenteuer 4: „Nachhaltig mobil – mit Bus, Bahn, Fahrrad oder auf Schusters Rappen“

Besonders in der Freizeit, also dann, wenn man sich erholen wolle und nicht hetzen muss, bietet es sich an, den Pfälzerwald mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. So komme zur Erholung hinzu, dass auch der Verkehr auf den Straßen reduziert und damit das Klima geschont werde, schreibt das Haus der Nachhaltigkeit. Das wiederum sei gut für den Pfälzerwald, denn jede Form von Klimaschutz sei bester Waldschutz.

Gewinnspiel