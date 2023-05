Die Landstuhler Hauptstraße ist voraussichtlich noch bis Ende Mai für den Verkehr gesperrt. Am Dienstag wurde die Tragschicht dort eingebracht.

In den kommenden Tagen folgte dann die Deckschicht, informierte Landstuhls Stadtbürgermeister Ralf Hersina. Die danach noch notwendigen Restarbeiten sollen aber bis spätestens Ende Mai abgeschlossen sein. Auf dem Adolph-Kolping-Platz, der ebenfalls neu gemacht wird, haben die ersten vorbereitenden Arbeiten schon stattgefunden. Wenn die Maßnahmen an der Hauptstraße fertiggestellt sind, werde direkt mit den Arbeiten am Platz begonnen.