Der Abschluss der Bauarbeiten in der Landstuhler Hauptstraße wird sich aufgrund der „teilweise sehr kalten Witterung“ etwas verzögern, teilt Stadtbürgermeister Ralf Hersina auf Anfrage mit.

„Wir gehen derzeit davon aus, dass der Verkehr ab Ende April/Anfang Mai wieder rollen kann.“ Ursprünglich sollte die seit Dezember gültige Vollsperrung Ende März aufgehoben werden. Die Arbeiten an den Wasser- und Gashauptleitungen seien abgeschlossen, so der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Uwe Unnold, nach Rücksprache mit der Firma Horn. „In den kommenden Wochen werden noch die dazugehörigen Hausanschlüsse erneuert und die Straßenbauarbeiten durchgeführt, bevor es im Anschluss an den Ausbau des Adolph-Kolping-Platzes geht.“ Parallel dazu arbeite die Firma Diringer & Scheidel an der Sanierung des Hauptkanals sowie der Kanalhausanschlüsse mittels Inlinerverfahren.