Jetzt steht fest, dass Harald Westrich auch die nächsten fünf Jahre die SPD-Fraktion im Kaiserslauterer Kreistag anführen wird.

In der nächsten Legislaturperiode kann die SPD acht Mandatsträger in den Kreistag schicken, zwei weniger als bisher. In ihrer konstituierenden Sitzung hat die Fraktion nun den Otterbacher im Amt bestätigt, wie die SPD mitteilt. Westrich ist zugleich Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Zu seinem Stellvertreter in der Fraktion wurde Christian Hirsch gewählt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau ist neu im Kreistag. Der Otterberger Martin Müller übernimmt die Aufgabe des Fraktionsgeschäftsführers. Dieser ist vor allem für Organisationsfragen und die Kasse zuständig.

„Es freut mich, dass die neu gewählte Fraktion mit diesem einstimmigen Votum nun die Arbeit im Kreistag aufnehmen kann“, meint dazu der SPD-Kreisvorsitzende Thomas Wansch. „Fraktion und Kreisverband werden sicher auch in Zukunft erfolgreich zusammenarbeiten.“ zs