Ortsbürgermeister Ralph Simbgen (CDU) steht für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung. Um die Nachfolge bewirbt sich Harald Vierling. Der 65-jährige Diplom-Bauingenieur wurde von der CDU einstimmig nominiert.

Vierling ist in Heidelberg geboren und in Eppelheim aufgewachsen. „Vor 36 Jahren habe ich in Queidersbach eingeheiratet“, berichtet der Vater eines inzwischen erwachsenen Sohnes. Seit rund 25 Jahren ist er Geschäftsführer der Firma Trapobet Transportbeton in Kaiserslautern. „Im Nebenberuf haben wir eine kleine Landwirtschaft mit dem wohl kleinsten Weingut in der Pfalz.“

Im September geht Vierling, der seit zehn Jahren ein Mandat im Gemeinderat hat und dort die CDU-Fraktion führt, in Rente. „Die nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde liegt mir am Herzen“, begründet er seine Kandidatur fürs Ortsbürgermeisteramt mit den „vielen Herausforderungen“, die es zu bewältigen gelte: Die medizinische Versorgung im Ort müsse gesichert und ausreichend Betreuungsplätze in der Kita müssten geschaffen werden. Wichtig sind Vierling auch die Realisierung des betreuten Wohnprojektes in der Dorfmitte mit einem Investor, die Belebung des Bürgerhauses und die Umsetzung des geplanten Nutzungskonzeptes für das Grundschulgebäude.

Vierling ist zudem Spitzenkandidat der 20-köpfigen Gemeinderatsliste der CDU. Dort findet sich auf Platz 3 auch Ralph Simbgen, der nach zehn Jahren an der Gemeindespitze seine Erfahrung in der Kommunalpolitik weiter im Rat einbringen will.

Derzeit hat die CDU acht Sitze im Gemeinderat und ist damit stärkste Kraft.

Liste

1. Harald Vierling, 2. Lisa Richtscheid, 3. Ralph Simbgen, 4. Werner Gries, 5. Johannes Schneider, 6. Thomas Denzer, 7. Christian Zeller, 8. Rüdiger Väth, 9. Dirk Stumpf, 10. Jonas Gries, 11. Michael Lelle, 12. Martin Brenk, 13. Jan Simonis, 14. Melanie Simbgen-Melchien, 15. Tobias Kraft, 16. Elias Gries, 17. Jutta Wilke, 18. Waltraud Gries, 19. Fabian Zirkel, 20. Peter Müller.