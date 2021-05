Morde in der schönen Vorderpfalz sind das Metier von Reiner Palzki. Der Kommissar entstammt der Feder des Autors Harald Schneider, der in der vergangenen Woche in Weilerbach für eine Lesung zu Gast war. Dabei überraschte er die Zuhörer mit einer Idee für einen Krimi in der Westpfalz.

„Wenn ich groß bin, will ich auch solche Bücher schreiben.“ Das war Harald Schneider bereits in der Grundschule nach der Lektüre von Enid Blytons „Die Arnold-Kinder auf Geisterjagd“ klar. Sein Traum wurde wahr, denn mittlerweile ist Harald Schneider nicht nur Kinder- und Jugendbuchautor, sondern schreibt auch Krimis für Erwachsene. Seit 2008 hat er die Bücherreihe Reiner Palzki etabliert. Der skurrile Kommissar ermittelt neben mittlerweile bereits 20 Fällen auch in der RHEINPFALZ in zahlreichen Ratekrimis. Das Besondere an den Krimis ist die lokale Gebundenheit. Palzkis Fälle spielen sich immer in der Vorderpfalz oder im Rhein-Neckar-Gebiet ab.

Am Freitagabend war der Schriftsteller im Bürgerhaus Weilerbach zu Gast. Die Lesung wurde von der Gemeindebücherei Weilerbach veranstaltet. Vor einem kleinen Publikum von neun Gästen las der Autor einige Passagen aus dem neuesten und 20. Band der Palzki-Reihe „Pfälzer Bausünden“, welcher im Juli dieses Jahres erschienen ist. Dieses Mal ermittelt Reiner Palzki in einem hochbrisanten Mordfall in Ludwigshafen. Dabei kommt er einem Skandal auf die Schliche: der Bau der Ludwigshafener Hochstraßen vor rund 50 Jahren ist mit einem gefährlichen Geheimnis verbunden. Der geplante Abriss der baufälligen Straße hätte fatale Folgen für das Zentrum Ludwigshafens. Auch die lokale Politikprominenz scheint in den Skandal verwickelt zu sein.

Lacher und Applaus

Rund zwei Stunden las der Autor aus seinem Werk und ließ die Gäste an einer spannenden Verfolgungsjagd des Mörders sowie vielen lustigen Passagen teilhaben. Darunter die Imitation von Palzkis Nachbarin, Frau Ackermann. Mit einer quietschenden Gummiente in der einen und dem Buch in der anderen Hand legte der Autor los. Er plapperte so schnell, dass kaum noch zu verstehen war, was er sagte. Dafür erntete Schneider Lacher und Applaus.

In den Lesepausen unterhielt der 58-jährige Autor sein Publikum mit skurrilen Geschichten aus seinem eigenen Leben und lustigen Fakten zu den Palzki-Bänden. So berichtete er, dass es die Currysau, einen Grillimbiss, dem der Kommissar in fast jedem Band einen Besuch abstattet, in Speyer wirklich gibt. Auf der Speisekarte sei mittlerweile sogar ein Palzki-Burger zu finden. Außerdem wies der Schifferstadter Autor darauf hin, dass Leser sich auf www.palzki.de für eine Echtrolle bewerben und so eventuell in einem der nächsten Fälle dabei sein können.

Am Ende der Veranstaltung schenkte der Autor der Gemeindebücherei Weilerbach noch einige seiner Palzki-Kids-Krimiabenteuer. Regina Boor und Manuela Güler, Mitarbeiterinnen der Bücherei, fanden den Abend gelungen. Boor berichtete, dass sie bis zum Ende gebangt hätten, ob der Abend aufgrund der aktuellen Umstände überhaupt würde stattfinden können. Letztendlich habe es dann ja aber doch noch geklappt.

Schwieriges Corona-Jahr

Auch Harald Schneider berichtete, dass er unter der Corona-Krise leide. Der Abend in Weilerbach wird bis auf weiteres seine letzte Lesung gewesen sein. Bereits Anfang des Jahres seien zahlreiche Termine abgesagt worden und auch Schullesungen konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Im Kongressforum in Frankenthal war er jedoch Teil einer Live-Streaming-Aktion. Über mehrere Wochen las er dort aus seinen Bänden. Die Videos können auf dem Youtube-Kanal des Frankenthaler Kongressforums angesehen werden.

Während seiner Lesung erzählte Harald Schneider, er habe erst kürzlich den Kaiserslauterer Humbergturm bestiegen. Auf die Frage, ob Reiner Palzki in einem der nächsten Bände möglicherweise rund um den Aussichtsturm ermitteln wird, antwortete er: „Ich habe das tatsächlich in meine Datei aufgenommen, dass man den Palzki aus irgendeinem Grund mal da hoch jagt.“ Bis dahin müssen die Leser sich jedoch noch ein paar Jahre gedulden, denn, so Schneider, „die Vorlaufszeiten sind ziemlich lang, die nächsten zwei Palzkis sind schon geschrieben und dann muss man mal schauen, was kommt. Ideen sind noch für viele, viele Jahre vorhanden“.