Ein Ex-Junkie begegnet Jugendlichen auf Augenhöhe, um sie für die Gefahr, die von Drogen ausgeht, zu sensibilisieren. Zudem will er zeigen, dass man alles erreichen kann.

Ein Autor, der Woche für Woche durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz reist, war kürzlich zum zweiten Mal an der Hans-Zulliger-Förderschule in Enkenbach und hat großen Eindruck hinterlassen. „Das ist spannender als jede Netflix-Serie!“, jubeln zwei Mädchen ganz euphorisch nach der Lesung. „Boah, krass!“, „Wow!“ und „Oh, mein Gott!“ tönt es aus den Reihen im Klassenzimmer. Sie stehen Schlange für eine handsignierte Autogrammkarte, manche lassen sich den Namen sogar auf den Arm schreiben. Auch gemeinsame Fotos sind begehrt. Dabei geht es nicht um einen Popstar, sondern um den Autor Daniel Gebhart, der mit seiner Autobiografie „Straßenstaub“ die Jugendlichen über eine Stunde lang gefesselt hat.

Der 39-Jährige liest vor Acht- und Neuntklässlern Passagen aus seinem Buch vor, welche er dann selbst kommentiert. Gleichzeitig werden auf einem großem Bildschirm Fotos eingeblendet, die die einzelnen Situationen im Comic-Stil darstellen. Gebhart zieht die Schüler in seinen Bann, sowohl mit seinen dramatischen Drogenerlebnissen aus seiner Kinder- und Jugendzeit, als auch mit seiner Wende zu einem suchtfreien, erfolgreichen Unternehmer und Familienvater.

Mit einem Glas Wein und einer Zigarette fängt es an

„Ich hätte früher nicht gedacht, als ich mit Bong in der Hand zugedröhnt auf der Couch saß, dass ich heute hier stehe“, sagt Gebhart. „Mein Leben bestand nur aus Drogen nehmen und verkaufen.“ Gebhart, der aus Landau stammt, skizziert seine Drogenlaufbahn, die im Alter von zehn Jahren ihren Anfang nimmt. Was harmlos mit einem Glas Wein und einer Zigarette angefangen habe, nur um cool zu wirken und dabei zu sein, spitzte sich kontinuierlich zu. Seien es anfänglich nur Alkohol und Cannabis in erheblichen Mengen gewesen, so landete er mit 16 Jahren bei Heroin. Später habe er alles konsumiert, was ihm in die Finger kam. Parallel dazu rutschte er in die Kriminalität – Zigarettendiebstahl, Einbrüche, Autos knacken und Dealen mit Drogen.

Drastisch sind auch seine Schilderungen über seine einzelnen Aufenthaltsorte. Nach Rauswürfen bei der Mutter, später beim Vater, machte er Bekanntschaft mit einem Heim für Schwer-Erziehbare. Die Preisgabe seiner dort erlebten Gefühle und seiner Resignation, lassen manche Schüler mit Entsetzen reagieren. „Ich fühlte mich wie in einem Gefängnis und dachte, dass das nun die Endstation sei und jetzt eh alles egal ist“, schildert der Autor. Endstation war es allerdings noch nicht, da der damals 16-Jährige auch dort mangels erkennbaren Problembewusstseins rausflog. Es folgen Obdachlosigkeit, Entzug in einer Psychiatrie und seine erste eigene Wohnung, gesponsert von seiner Mutter. Gebhart gesteht, dass aufgrund der eigenen Wohnung die Party erst richtig losging. „Ich hatte keine Ziele, keine Träume“, beschreibt er seine damalige Situation, in der auch Heroin mittlerweile eine Rolle spielte. Nach bereits abgebrochener Kochlehre setzt er auch die Bäckerlehre in den Sand.

Vergangenheit holt den Ex-Junkie ein

Mit knapp 18 Jahren kommt die große Wende: Seine Freundin wird schwanger. Die beiden Junkies entsagen den Drogen und krempeln ihr Leben um. „Mein Kind sollte ein besseres Leben haben“, begründet Daniel Gebhart den Schritt in ein neues, drogenfreies Leben. Er wird Vater einer gesunden Tochter und absolviert eine Lehre zum Konditor. Die Vergangenheit holt ihn noch einmal ein in Form von Spätfolgen. Mit 19 Jahren landet er mit Vorhofflimmern im Krankenhaus und später entwickelt er eine schwere Psychose mit Angststörungen und Hypochondrie, die ihm nochmal eine Behandlung in einer geschlossenen Psychiatrie beschert.

Nach der Lesung beantwortet der Autor die zahlreichen Fragen der Schüler, darunter etwa: „Bereust du, was du gemacht hast?“, „Was wurde aus deinen damaligen Freunden?“, „Warum hast du Drogen genommen?“, „Welche Tipps hast du für uns?“ Gebhart, der heute viel Sport mache und sich sehr gesund ernähre, verweist auf den Rattenschwanz, den der Drogenkonsum auch noch Jahrzehnte später nach sich ziehe, etwa seine Herzrhythmusstörungen. Der dreifache Familienvater und Unternehmer fordert die Jugendlichen auf, ihre Träume stets zu verfolgen und versichert: „Ihr könnt alles erreichen. Drogen haben da aber keinen Platz. Und keine Droge vermag so high zu machen wie das Leben.“

Verfilmung in der Mache

Zusammen mit seiner Frau betreibt er Podcasts und aktuell entwickele er eine neuartige Lernplattform. Auch eine Verfilmung von „Straßenstaub“ sei in der Mache. Diese Information wird direkt von den Schülern gefeiert, ebenso die Tatsache, dass sie ihrem neuen Vorbild auf Instagram folgen können. „Das war so echt und ehrlich. Ich war überrascht von seinem Leben. Er kann uns wirklich Ratschläge geben“, meint Ayda. Ihre Freundin Lana ergänzt: „Wow! Er hat mein Herz berührt. Ich habe fast angefangen zu weinen. Das ist so krass, dass er das alles geschafft hat.“ Klassenlehrerin Bianca Kiros freut sich über den Zuspruch, weiß sie doch, dass ihre Schüler nun in dem Alter sind, wo Zigaretten und Alkohol allmählich eine Rolle spielen können.