„Ich bin neu in Otterbach, aber nicht neu in der Kommunalpolitik“, mit diesen Worten hatte sich der neue Beigeordnete Hans-Joseph Börsch in einer kurzen Ansprache den Ratsmitgliedern vorgestellt. Beruflich sei er in einer kirchlichen Einrichtung tätig. Er stamme aus einem Ort an der Mosel und habe vor zwei Jahren ein Haus in Otterbach erworben. Mit seiner Kandidatur wolle er die Ortsgemeinde in ihrer weiteren Entwicklung unterstützen. Mit 13 Ja-Stimmen wurde er gewählt und ins Amt eingeführt.