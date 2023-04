Fünfmal wurde am Reichswald-Gymnasium bei den Abiturprüfungen in diesem Frühjahr die Traumnote eins vergeben. Mit 865 von 900 erreichbaren Punkten erzielte Hannah Neumann aus Kindsbach das beste Ergebnis.

„Mich interessieren die meisten Fächer sehr, deshalb fällt mir das Lernen leicht“, erzählt die 19-Jährige. Die Leistungskurse Biologie, Latein und Sozialkunde waren neben dem Grundkurs Mathematik ihre Lieblingsfächer. „Das hat meine Interessen widergespiegelt.“ In der Oberstufe war es eher der Sport – besonders die Ausdauerläufe – mit dem sie sich wenig anfreunden konnte. Auch Physik habe sie früh abgewählt. „Alle anderen Fächer habe ich gerne gemacht.“ Trotz der lernintensiven Oberstufenzeit blieb Neumann immer Zeit für ihre Hobbys. Sie unternimmt gerne Ausflüge mit ihren Eltern und der Großmutter, die in Ramstein-Miesenbach wohnt. „Das ist mir sehr wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen“, betont sie. Wandern und Radfahren stehen dabei ganz oben auf der Liste. Und natürlich das Training zur Selbstverteidigung bei „Tiger & Dragon Dojo“ in Hütschenhausen.

Sie will Medizin studieren

Ein Bereich hat es der jungen Frau besonders angetan. „Mein großer Traum ist es, Medizin zu studieren.“ Hannah Neumann möchte zum Wintersemester an der Universität des Saarlandes in Homburg das Studium der Humanmedizin aufnehmen. Doch zuerst muss sie sich bewerben und die Entscheidung der Hochschule abwarten. Die Zwischenzeit plant sie mit einem Praktikum im Bereich Pflege zu überbrücken. Zunächst seien dafür vier Wochen am Nardini-Klinikum in Landstuhl vorgesehen. Danach gehe es vielleicht ins Westpfalz-Klinikum nach Kaiserslautern. Doch das sei noch offen.

Eine schöne Zeit

Leerlauf, entspannen oder reisen scheinen auf Hannah Neumanns Prioritätenliste nicht ganz oben zu stehen. „Ich war schon mal zu einem Praktikum im Krankenhaus. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Reisen und Ausruhen kann ich ja später noch.“ Rückblickend auf ihre Schulzeit meint die junge Frau: „Es war insgesamt eine schöne und lehrreiche Zeit – in der Oberstufe auch manchmal sehr stressig.“ Sie habe viel Zeit investiert und auch gerne gelernt. „Die meisten Themen haben mich zum Glück auch interessiert, so dass es mir leichter gefallen ist, mir den Stoff zu merken.“ Sehr dankbar ist Neumann dafür, dass sie „tolle Lehrer“ hatte, die sie immer unterstützten. „Das war wirklich schön in der Schulzeit.“

Die RHEINPFALZ hatte zunächst über Johanna Hechler als Jahrgangsbeste berichtet. Die Schule hatte die fünf erfolgreichsten Abiturienten alphabetisch, anstatt nach ihrer Punktzahl sortiert. Durch diese Fehlinformation rangierte Hechler fälschlicherweise vor Neumann.