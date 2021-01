Als Vorbereitung für Kanalsanierungen ist in der Kantstraße, die sich fast durch den gesamten Betzenberg zieht, ein Halteverbot eingerichtet. Damit fällt ein Großteil der Parkplätze weg.

Über knapp zwei Kilometer erstreckt sich die Kantstraße in dem Wohngebiet. Anwohner wunderten sich über die Halteverbotsschilder, obwohl keinerlei Baumaßnahme ersichtlich sei.

„Auf dem Betzenberg werden in verschiedenen Straßen Kampfmittelsondierungen und Baugrunduntersuchungen durchgeführt, unter anderem auch in der Kantstraße“, informiert Stadt-Sprecherin Sandra Zehnle. Deshalb wurden die Haltverbote aufgestellt. Um die Beeinträchtigung der Anwohner so gering wie möglich zu halten, „wurden die Haltverbote mit Zusatzschildern versehen, auf denen aufgedruckt ist, zu welchem Zeitpunkt das Haltverbot gilt“.

In der Regel sind laut Zehnle solche Maßnahmen Vorbereitungen für Kanalsanierungen, um unter anderem kein Sicherheitsrisiko einzugehen. „Ähnliche Sondierungen wurden schon in vielen Bereichen der Stadt durchgeführt.“