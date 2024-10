Riesige Spinnentiere, tanzende Skelette, Hexen und Geister: Halloween steht vor der Tür. Viele Gruselfans sind zurzeit damit beschäftigt, Haus und Vorgarten zu dekorieren. Eine von Ihnen: Julia Gies aus Enkenbach-Alsenborn.

Der Brauch, den Abend vor Allerheiligen mit einem Gruselfest zu begehen, ist vor einigen Jahren aus den USA nach Europa geschwappt. Da in der Region viele Amerikaner leben, konnte er sich hier vermutlich besonders gut etablieren. Inzwischen kann es Ende Oktober so mancher Vorgarten im Kreis Kaiserslautern mit jeder Geisterbahn aufnehmen.

„Weihnachten und Halloween sind ganz besondere Tage, für die wir das Haus schmücken“, erzählt Julia Gies, die seit zwei Jahren mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrem Bruder in einem Reihenhaus in der Schorlenberger Straße in Alsenborn wohnt. Seitdem werde in der Halloween-Nacht von der Familie dann auch groß in und vor dem Haus gefeiert. Drinnen werde auch dekoriert, aber bei weitem nicht so aufwendig, wie draußen, verrät die 23-Jährige.

Gänsehaut am helllichten Tag

Wer bei Familie Gies vorbeiläuft, bekommt schon am helllichten Tag eine Gänsehaut: Drei fast lebensgroße Skelette schweben wie aus dem Nichts über dem Balkon. Den Eingang schmücken kleine Fledermäuse und eine Girlande mit blutigen Sägen und Messern. Die meisten der Figuren – darunter auch zwei Mumien – sind nachts beleuchtet. Die Hexe am Hauseingang sei die Lieblingsfigur ihrer Mutter, erzählt die junge Frau. Sie ist mit einem Bewegungsmelder ausgestattet und gibt einen geheimnisvollen Sound von sich, wenn man sich ihr nähert.

Die 23-Jährige, die gerade eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin macht, liebt die gruselige Stimmung am 31. Oktober. „Ich mag es, wenn die Kinder mit ihren niedlichen Kostümen klingeln und ,Süßes oder Saures‘ rufen“, schildert Gies, was ihr an dem Fest so gut gefällt. Rund 500 Euro habe sie in die gesamte Deko investiert, gibt sie Auskunft darüber, was sie sich ihr Hobby kosten lässt. „Ich schaue dazu das ganze Jahr über, was es im Sale so gibt.“ Zum Inventar gehörten noch mehrere große aufblasbare Figuren, die aus Platzgründen jetzt aber noch in der Garage auf ihren Einsatz warten müssen. „Die werden erst kurz vor der Halloween-Nacht aufgestellt“, so Gies.

