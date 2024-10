Wenn ältere Menschen in Bruchmühlbach-Miesau den Bürgerbus rufen, heißt es nun: „Einsatz für Bernie.“ Am 27. September wurde der neue Bus mit dem Namen Bernie feierlich enthüllt.

Seit dem 9. September 2014 bietet der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ortsverein Bruchmühlbach-Miesau den Fahrservice an. Der neue Bürgerbus, ein fünfsitziger Ford Tourneo, hat nicht nur Platz für die Fahrgäste, sondern auch für Einkäufe und einen Rollator.

Ohne den inzwischen verstorbenen, ehemaligen Vorsitzenden Bernhard Hirsch wäre die Neuanschaffung sicher nicht möglich gewesen, sagte AWO-Ortsvereinsvorsitzender Gilbert Stempinski. Die beiden Enkelkinder Hirschs, Karla und Matteo, hatten zum Gedenken an ihren verstorbenen Großvater den neuen Bürgerbus Bernie getauft und enthüllt. Die Witwe von Bernhard Hirsch hatte nach der Beerdigung ihres Mannes mit einer großzügigen Spende dazu beigetragen, dass der neue Bürgerbus angeschafft werden konnte.

250 Personen zu mehr als 6000 Zielen gefahren

Dass das Angebot gut in der Verbandsgemeinde angenommen wird, lässt sich schon daran erkennen, dass Bernie bereits das vierte Gefährt in der Bürgerbus-Historie ist. Es richtet sich an Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht mehr selbst Auto fahren können oder möchten. Dank des Services der AWO können sie mit dem Bürgerbus unter anderem bequem zu Arztterminen oder zum Einkaufen gelangen.

In den vergangenen zehn Jahren hat der Bürgerbus viel geleistet: Rund 250 Personen wurden zu mehr als 6000 Zielen gefahren. Dabei wurden fast 100.000 Kilometer innerhalb der Verbandsgemeinde zurückgelegt. Allein im ersten bis dritten Quartal 2024 gab es mehr als 800 Fahrten. Etwa 79 Prozent der Nutzer seien Frauen und 21 Prozent Männer.

Weitere Fahrer gesucht

Die AWO bietet nicht nur den Bürgerbus-Service an. Sie betreibt zahlreiche weitere Einrichtungen: die MachBar, die Kleiderkammer und den Seniorentreff. Alle zielen darauf ab, das Leben der älteren Bürger zu bereichern und sie zu unterstützen. Der Verein ist auf der Suche nach aktiven Sponsoren und Vereinen, die die AWO unterstützen, damit der Bürgerbus seinen kostenlosen Service auch in Zukunft anbieten kann.

Aktuell hat die AWO sechs aktive Fahrerinnen und Fahrer. Um das Angebot noch etwas auszuweiten, würde sich das Team rund um den Vorsitzenden Gilbert Stempinski und Schriftführerin Christel Mieves, freuen, wenn sich noch einige melden und bereiterklären, die Fahrgäste ehrenamtlich zu fahren.

Info

Der Bürgerbus ist kostenlos und steht für Bürgerinnen und Bürger ab 60 bereit. Wer ihn nutzen möchte, sollte einen Tag vorher unter 0151 25745563 anrufen um einen Termin für eine Fahrt zu vereinbaren.