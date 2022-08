In der Wallonenstadt gibt es derzeit eine Vermisstenmeldung, wie sie nur selten vorkommt. Der Hahn auf dem Dach des protestantischen Teils der Abteikirche ist seit der Nacht von Montag auf Dienstag spurlos verschwunden.

Ist der Sicherheitsbolzen verrostet und der Hahn heruntergebrochen? Das Metalltier ist etwa 1,65 Meter groß und besteht aus vergoldetem Blech. Harald Forsch, der die Website „Otterberg24“ betreibt, berichtet, dass bereits das gesamte Dach, umliegende Gebäude und sämtliche Winkel rund um die Kirche abgesucht worden seien. Ohne Erfolg. Das Kirchendach und der Vorplatz vor dem Haupteingang weisen keine Beschädigungen auf, die auf einen Aufprall des Hahns schließen lassen. Windig oder gar stürmisch war es in der Nacht auch nicht. Wurde der Hahn gestohlen? Wie soll dies jemand mitten in der Nacht in 30 Metern Höhe unbemerkt bewerkstelligt haben? Selbst mit Hilfe einer Drohne seien keine Hinweise oder Spuren auf die Art des Verschwindens oder auf den Verbleib auszumachen gewesen.

Hinweise an die protestantische Kirchengemeinde

Verbandsbürgermeister Harald Westrich und Stadtbürgermeisterin Martina Stein stehen ebenfalls ratlos vor dem historischen Gemäuer. Forsch berichtet, dass eine Anwohnerin nachts ein lautes Klappern vernommen habe. Jedoch vermutete sie, dass es sich dabei um ein Geräusch gehandelt habe, das von einem in der Nähe stehenden Gerüst ausgelöst wurde. Der Pfarrer der protestantischen Kirchengemeinde Otterberg, Harry Albert, befindet sich derzeit in Urlaub. Ob und wie eine Anzeige bei der Polizei gemacht wird, ist noch offen.

Martina Stein und Harald Westrich rufen auf: Falls jemand Hinweise zum Verschwinden oder Verbleib des Hahns machen kann, soll er sich am besten an die protestantische Kirchengemeinde unter Telefon 06301 9409 oder E-Mail: pfarramt.otterberg@evkirchepfalz.de wenden.