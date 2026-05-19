Der Ausbau der Bachstraße und der Zehntenscheuerstraße in Hütschenhausen ist abgeschlossen. Am Donnerstag, 21. Mai, werden beide Straßen mit einem kleinen Fest eingeweiht.

In der 130 Meter langen Bachstraße im Hütschenhausener Ortsteil Spesbach wurde mit den Arbeiten Mitte Oktober 2025 begonnen. Neben dem Straßenbau wurden durch das Kanalwerk der Verbandsgemeinde Kanalschachtdeckel erneuert und Kleinarbeiten ausgeführt. Die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach nahmen Stromkabelverlegungen vor. Auch Kabelschutzrohre für Glasfaserkabel wurden eingebaut. Weiter wurden durch die Ramsteiner Stadtwerke Arbeiten an Straßenbeleuchtung und Hausanschlüssen vorgenommen. Der Straßenraum wurde mit Pflastersteinen ausgebaut, in der Mitte der Straße verläuft die Rinne.

Erstmals mit wiederkehrenden Beiträgen in Spesbach

Mit den Arbeiten in der Zehntenscheuerstraße in Hütschenhausen wurde im Januar begonnen. Auch dort arbeiteten im rund 150 Meter langen Sanierungsbereichs die Gemeinde, Verbandsgemeinde und die Stadtwerke Ramstein-Miesenbach zusammen. Die Fahrbahn wurde mit Asphalt ausgebaut und die Gehwege in Pflasterbauweise ausgeführt.

Beide Straßen waren im Ausbauprogramm der Gemeinde für den Ausbau vorgesehen. Ein Teil der Kosten der Straßen wird durch wiederkehrende Beiträge finanziert. Die Bachstraße ist der erste Straßenausbau seit der Einführung von wiederkehrenden Beiträgen im Ortsteil Spesbach. Zusammen kosten die beiden Maßnahmen 680.000 Euro.

Info

Anlässlich der Fertigstellung der beiden Straßen hat Ortsbürgermeister Achim Wätzold (CDU) die Bürger zu einer kleinen Feierstunde eingeladen. In der Zehntenscheuerstraße beginnt die Feier um 16.30 Uhr an der Ecke zur Theaterstraße. Ab 17.30 Uhr wird dann in der Bachstraße, Ecke Schulstraße, gefeiert.

