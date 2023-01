Am Hörnchenbergtunnel auf der A62 stehen Arbeiten an, die Sperrungen notwendig machen.

Es handele sich um routinemäßige Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten im Tunnel zwischen den Anschlussstellen Landstuhl-Atzel und Bann, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit. Die Tunnelröhre in Richtung Pirmasens werde am Dienstag, 7. Februar, zwischen 7.45 und 15.45 Uhr gesperrt. Eine Umleitung (U20) entlang der L470, L363 und der K60 werde ausgeschildert. Am Mittwoch, 8. Februar, folge die Sperrung der Tunnelröhre in Richtung Trier zwischen 7.45 und 15.45 Uhr. Hier erfolge die Umleitung (U7) entlang der K60, L363 und der L470 und werde ebenfalls ausgeschildert. Die Sperrungen dienten zur Wahrung der Verkehrs- und Arbeitsstättensicherheit während der Arbeiten. Die Niederlassung West der Autobahn GmbH geht „mit Blick auf die vergleichsweise geringe Verkehrsbelastung der A62“ davon aus, dass es zu keinen „wesentlichen Verkehrsstörungen“ kommt.