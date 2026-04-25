Nullsicht, Hitze, Brand, Verletzte: Im Autobahntunnel bei Landstuhl testen Retter ihren Ernstfallplan. Das interessiert sogar das Großherzogtum Luxemburg.

Der Rauch in der Nordröhre des Hörnchenbergtunnels bei Landstuhl ist so dicht, dass man die Hand nicht vor Augen sieht. Am Tunnelausgang Richtung Bann warten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl auf ihren Einsatz. Unter vollem Atemschutz und mit Blindenstöcken in der Hand werden sie versuchen, Unfallopfer zu retten, ohne sich selbst zu gefährden. Der Rauch zieht aus dem Tunnel hinaus in Richtung Sickinger Höhe. So hat es die Feuerwehr erwartet, sicher sein konnte sie sich aber nicht. Es ist Samstag, kurz nach 10 Uhr, und vor gut 30 Minuten ist die Nebelmaschine im Tunnel angeworfen worden.

Zum ersten Mal hat die für die A62 zuständige Autobahn GmbH West mit Sitz in Montabaur eine solche Übung angesetzt. Zwar steht alle vier Jahre ein solch großer Aufmarsch an, wurde zuletzt 2022 ein Massenunfall mit 40 verletzten Verkehrsteilnehmern, alles Statisten der Jugendfeuerwehr, simuliert, wie Tunnelmanager Carsten Biereth berichtet. Er ist zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten Christian Boesen dabei. Dieses Mal aber geht es um eine starke Rauchentwicklung im Tunnel, was alle Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung stellen wird. 10.000 Euro lässt sich die Autobahn GmbH die Nebelmaschine kosten.

Vorwärts in Fünferteams

Warum es eine Herausforderung ist, erläutert Rüdiger Väth, stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr, während sein Amtskollege Timo Vatter den Einsatz leitet. Erstes Ziel sei immer die Rettung, „aber davon muss man im Tunnel etwas abweichen“, sagt Väth, unter anderem, weil der vorhandene Raum sehr eng sei.

Deshalb wird in Staffelgruppen vorgegangen. Die ersten erkunden aus Richtung Landstuhl, wo der Rauch hinausgeht, wo die Wasseranschlüsse sind, wie viele Personen zu Schaden gekommen sein könnten, deren Position mit kleinen Lichtern gekennzeichnet wird. Parallel dazu rücken Löscheinheiten vor, während aus Richtung Bann die Retter nahen. Mit acht von zehn möglichen Punkten wird Timo Vatter später die Übung bewerten. Alle sind zufrieden, auch Tunnelmanager Biereth: Die Sicherheitstechnik habe funktioniert.

160 Einsatzkräfte

160 Männer und Frauen sind an diesem Morgen insgesamt angerückt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr machen Rettungsdienste, wie Malteser und DRK, sowie die Polizei mit. Als Beobachter ist zusätzlich der Katastrophenschutz des Landkreises dabei. Da es sich „nur“ um ein Unglück der Stufe drei handelt, muss er nicht eingreifen.

Ein Sammelpunkt vor der Übung war das Reha-Zentrum Westpfalz am Landstuhler Rothenborn. Foto: Anke Herbert Am Tunnel begrüßt Carsten Biereth (rechts), Tunnelmanager der Autobahn GmbH West. Foto: Anke Herbert Einsatzfahrzeuge rollen auf der A62 in Richtung Pirmasens an. Damit sie queren können, wird die Leitplanke geöffnet. Foto: Anke Herbert In beiden Rchtungen stehen die Fahrzeuge dicht an dicht. Hier aus Richtung Bann. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern Und hier in Richtung Landstuhl. Foto: Anke Herbert Rüdiger Väth, stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl. Foto: Anke Herbert Der Landkreis beobachtet, in der Mitte Landrat Ralf Leßmeister, links die frühere Beigeordnete Gudrun Heß-Schmidt. Foto: Anke Herbert Die Nebelmaschine wird eine halbe Stunde vor Übungsbeginn angeworfen. Foto: Anke Herbert Der Tunnel ist mit Wasserleitungen und Anschlüssen ausgestattet. Foto: Anke Herbert Der Einsatz beginnt, hier gesehen aus Richtung Landstuhl. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern Der Fahrer des roten Pkw ist eingeklemmt. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern Am Ende musste das Autodach abgetrennt werden. Foto: Anke Herbert Hält der Atemschutz? Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern Ein Dummie als Unfallopfer im Linienbus. Foto: Anke Herbert Und wieder einer gerettet. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern Der Rettungsdienst hält Tragen für die Verletzten bereit. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern Zwei Dummies, ein Kümmerer. Foto: Anke Herbert Der Hubschrauber gehörte nicht dazu. Foto: Kreisverwaltung Kaiserslautern Foto 1 von 18

Auch Gudrun Heß-Schmidt, unlängst in den Ruhestand verabschiedete Kreisbeigeordnete und über Jahrzehnte für den Katastrophenschutz zuständig, ist vor Ort. Sie freut sich darüber, dass der Landkreis durchgesetzt habe, den Tunnel mit einer Wasserleitung samt Anschlüssen auszustatten: „Die Übung zeigt, wie wichtig das war.“ Gemeinsam mit dem Kreisvorstand sowie Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Michael Herfurt und dessen Vize Heiko Becker verfolgt sie das Geschehen.

Fahrer eingeklemmt

Als sich die Einsatzkräfte am Morgen am Reha-Zentrum und am Sportplatz auf dem Rothenborn getroffen hatten, war es noch eisig. Doch die Sonne und die Übung selbst heizen ihnen stetig ein. Der Blick, den die Beobachter auf das Unfallszenario werfen können, lässt einen schaudern, gestellte Szene hin oder her.

In der Nordröhre sind zwei Autos zusammengestoßen, eines davon hat die rechte Tunnelwand gerammt und gerät in Brand, sein Fahrer ist eingeklemmt. Der Fahrer eines dritten Wagens kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen, auch dieser Pkw fängt Feuer. Weiter in den Unfall verwickelt ist ein Linienbus. Statt auf Statisten setzt die Feuerwehr dieses Mal auf Puppen, sogenannte Dummies, insgesamt sechs an der Zahl. Die Vorgabe ist klar: den Brand löschen und die Menschen retten.

Decke wird gewässert

Wasser ist allerdings nicht nur zum Löschen notwendig. Immer wieder wird ein Strahl auf die Tunneldecke gerichtet, wo es gilt, die Leitungsinfrastruktur vor der (fiktiven) Hitze zu schützen. Der Rauch wiederum ist an diesem Tag weiß und ungiftig. Wäre es ein echter Einsatz, wäre er schwarz und hochtoxisch, wie Rüdiger Väth erläutert. Sobald das Rauchgas die Decke erreicht habe, sinke es wieder nach unten – eine lebensgefährliche Situation auch für die Rettungskräfte, wenn sie zu wenig Übung mit dem Atemschutz haben.

Raoul Schmidt, Marc Olinger und André Stein halten auf jeden Fall den Atem an. Sie sind aus Luxemburg angereist, wo sie in unterschiedlichen Funktionen für die sieben großen Tunnel im Großherzogtum zuständig sind. Jeder sei, im Gegensatz zum Hörnchenbergtunnel, mit einer Belüftung ausgestattet. Insofern ist diese Übung auch für sie eine Premiere.

Acht Stunden gesperrt

Eine Premiere, für die der Autobahnabschnitt rund um die Röhren von sechs bis 14 Uhr gesperrt werden musste. Einige Beobachter fahren die Nordröhre entgegen der Fahrtrichtung an, die Feuerwehr aber verzichtet darauf, als die ersten Erkundungsteams anrücken. Im Ernstfall könne man sich nicht darauf verlassen, dass kein Gegenverkehr mehr herrsche, sagt Väth. Deshalb muss auch erst die Leitplankenschranke vor den beiden Tunneleingängen geöffnet werden, damit Teams und Fahrzeuge übersetzen können.

Am meisten zu schaffen macht den Floriansjüngern neben dem künstlichen Rauch der Insasse jenes Autos, das gegen die Tunnelwand geschleudert war. Er ist eingeklemmt, am Ende muss das Wagendach abgeschnitten werden. Dabei wird das Opfer mit einer Decke geschützt und auch ein mobiler Atemschutz hilft, sein Überleben zu sichern. Darauf sind Vatter und Väth durchaus stolz. Die freiwilligen Feuerwehrwehreinheiten der Verbandsgemeinde hätten ganze Arbeit geleistet, sagen sie. Und ebenso die Sanitätsdienste, denen die Verletzten übergeben wurden – entweder am Ausgang Richtung Landstuhl oder aber über die Querverbindung zwischen den Röhren am oberen Ende in Richtung Bann.

Der wichtigste Wagen...

Zwischen vielen Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, DRK, Maltesern, Polizei und Autobahn GmbH steht im Übrigen ein Wägelchen, das zwar unauffällig, aber trotzdem wichtig ist. Zwei Buchstaben zieren seine beiden Türen: „D“und „H“. Zwar ist der Katastrophenschutz des Landkreises wegen der zu geringen Gefahrenlage nicht direkt eingebunden, seinen Toilettenwagen stellt er aber gerne bereit.