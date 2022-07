Die Sperrung je eines der beiden Fahrstreifen im Landstuhler Hörnchenbergtunnel endet „Mitte nächster Woche“ und damit wie angekündigt noch im Juli, teilt Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn GmbH, auf Anfrage mit.

Kosok widerspricht damit den Angaben, die in der Staumelder-App von rp-online verbreitet werden: Dort heißt es, dass die Wartungsarbeiten im Hörnchenbergtunnel noch bis Jahresende – konkret bis zum Silvesterabend um 23.30 Uhr – gehen sollen. Diese auf Facebook geteilte Nachricht hat in den Sozialen Medien teils für Erheiterung, teils für Empörung gesorgt. Wegen der angeblichen Freigabe eine halbe Stunde vor Neujahr mutmaßten Nutzer, dass es aus diesem Anlass ein Feuerwerk geben werde. Andere ärgerten sich, weil sie davon ausgingen, dass die Freigabe – die von der Autobahn GmbH schon mehrfach angekündigt worden war – erneut verschoben werde.

Weiterhin Tempo 60

Der Sprecher der Autobahn GmbH will klären lassen, wie die „Ente“ in der Staumelder-App zustande kam. Er betont, die Sperrung der Fahrstreifen werde aufgehoben. „Bis auf Weiteres“ gelte aber auch nach der Freigabe Tempo 60, so Kosok, der dies mit Lieferschwierigkeiten für geplante Schutzeinrichtungen, insbesondere von Anpralldämpfern an den Tunneleingängen, begründet.