Die Steuern steigen in Langwieden. Das hat der Ortsgemeinderat beschlossen. Der Haushalt für das laufende Jahr kann ausgeglichen werden.

Die Grundsteuer B steigt von 390 auf 465 Prozent. Die Gewerbesteuer erhöht sich von 365 auf 380 Prozent. Die Grundsteuer A wird von bisher 300 auf 345 Prozent angehoben. Damit sei die Höhe der neuen Nivellierungssätze des Landes erreicht, erläutert Ortsbürgermeisterin Hannah Havel.

Der Ergebnishaushalt weist nun einen Überschuss von 216 Euro aus. Der Finanzhaushalt ist mit 10.190 Euro im Plus. An Steuern und ähnlichen Abgaben nimmt Langwieden 232.843 Euro ein. Zuwendungen und Umlagen bringen 95.524 Euro, Leistungsentgelte und Kostenerstattungen 138.424 Euro und sonstige Erträge 7950 Euro. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für Personal (23.985 Euro), für Sach- und Dienstleistungen (99.650 Euro), Abschreibungen (57.958 Euro) und sonstige Aufwendungen (12.570 Euro). Die an den Kreis zu zahlende Umlage erhöht sich von 106.774 auf 128.400 Euro, an die Verbandsgemeinde gehen statt 116.240 nun 133.716 Euro. Der Schuldenstand beträgt 140.442 Euro.