Die Steuern steigen in Hütschenhausen. Der Ortsgemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen, die Steuerhebesätze nach oben anzupassen. Damit liegt Hütschenhausen ab dem kommenden Jahr über den vom Land vorgegebenen Nivellierungssätzen.

Peter Gieser, Abteilungsleiter der Finanzabteilung der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, erläuterte die Situation. Hütschenhausen erhebe zurzeit noch Realsteuern leicht über den Nivellierungssätzen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Ab dem Haushaltsjahr 2023 trete ein neues Finanzausgleichsgesetz in Kraft. Damit würden die Nivellierungsätze teilweise drastisch erhöht. „Wenn die Gemeinde nicht ihre Steuerhebesätze dementsprechend anhebt, wird sie reicher bei den Kreis- und Verbandsgemeinden angerechnet, als sie tatsächlich ist“, erläuterte Gieser. Er gab zu bedenken, dass der Ortsgemeinde finanzielle Nachteile bei der Genehmigung von Investitionszuschüssen entstehen würden, falls sie ihre Hebesätze unter den neuen Nivellierungsätzen festsetze.

Von 390 auf 470 Prozent

Diese betragen bei der Grundsteuer A 345 Prozent, bei der Grundsteuer B 465 Prozent und bei der Gewerbesteuer 380 Prozent. Die Verwaltung schlug vor, für Hütschenhausen die Grundsteuer A von 320 auf 350 Prozent anzuheben. Die Grundsteuer B soll von 390 auf 470 Prozent erhöht werden und die Gewerbesteuer von 380 auf 400 Prozent. Diesem Vorschlag stimmten die Ratsmitglieder geschlossen zu.

Die Hundesteuer hingegen bleibt unverändert. Für den ersten Hund sind 36 Euro zu zahlen, für den zweiten Hund 51 Euro und für jeden weiteren 72 Euro. Der Feld- und Waldwegebeitrag wurde je Hektar von bisher 15 Euro auf 13 Euro gesenkt. Da ein Darlehen mittlerweile getilgt wurde, sei es möglich, den Beitrag zu senken, so Gieser.